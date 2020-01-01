مكتوميناي يكشف موعد عودته ورأيه في صفقة برونو فيرنانديس

مكتوميناي يكشف موعد عودته ورأيه في صفقة برونو فيرنانديس

أكد اللاعب سكوت مكتوميناي نجم خط وسط ملعب مانشستر يونايتد أنه مر بفترة صعبة للغاية خلال إصابته الأخيرة التي يتعافى منها حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مكتوميناي للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد وأشاد خلالها بالصفقة الجديدة بورنو فيرنانديس وكشف موعد عودته لتدريبات الشياطين الحمر.

وقال سكوت مكتوميناي: "بكل وضوح الأمر لا يكون لطيفًا عندما تبتعد عن لعب كرة القدم، مشاهدتها من بعيد تجعلك تريد أن تلعب وتساعد الفريق".

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وأضاف: "الأمر صعب والجميع يعرف ذلك لكن يجب أن أجد طريقي للعودة على المستوى الذهني قبل البدني في بعض الأحيان".

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وأكمل: "ما أمر به بمثابة التحدي فهذه هي أول إصابة كبيرة لي، أنا أتعافى بشكل جيد وأتمنى أن أتواجد في التدريبات بنهاية هذا الأسبوع".

وأردف: "لنرى أين سنصل، أنا أعمل بكل ما لدي والجميع يقوم بكل ما في وسعه حتى أعود للملاعب في أقرب وقت ممكن".

وتطرق اللاعب للحديث عن ثنائيته مع البرازيلي فريد والصفقة الجديدة للفريق برونو فيرنانديس الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من سبورتنج لشبونة.

وصرح: "اللعب بجوار فريد ممتع فهو شخص رائع على عدة مستويات، ونحن نتفاهم بشكل جيد في الملعب ويستحق كل الثناء الذي يحصل عليها، أتمنى أن يستمر هكذا".

وأنهى تصريحاته: "لقد شاهد بورنو لعدة دقائق قليلة لكنه يبدو جيد للغاية، هذا النوع من اللاعبين يحبه كل مدير فني، ولا أستطيع الانتظار للعب كرة القدم بجواره".

جدير بالذكر أن مكتوميناي كان قد غاب عن آخر 11 مواجهة لفريق مانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته قبل عدة أسابيع.