كينج: اللعب في أولد ترافورد حلم اقترب وأصبح سراب

المهاجم النرويجي متأثر بفشل انتقاله إلى أولد ترافورد

أكد المهاجم النرويجي جوشوا كينج مهاجم فريق بورنموث الإنجليزي، أن مفاوضات مانشستر يونايتد كانت حلم كاد أن يتحقق.

مانشستر يونايتد كان مهتماً بالتعاقد مع كينج في أخر يوم من الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة بعد العجز الذي تركته إصابة المهاجم ماركوس راشفورد على صفوف الفريق.

وقال كينج في تصريحات إذاعية: "كان لدي بعض الإيمان بأن هذا سيحدث وأنني سألعب في أولد ترافورد، فشلوا في الاتفاق على المبلغ الخاص بالصفقة، لقد رفض النادي عرضًا قيمته 20 مليون جنيه إسترليني".

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وأضاف: "انتقلت إلى إنجلترا وأنا في عامي السادس عشر كانت كل أحلامي تتمثل في اللعب بشكل منتظم في أولد ترافورد، كنت على يقين بأن هذا سيحدث ولكن الأمر فشل في أخر 10 أمتار على حد قوله".

وأردف: "سألقي بهذه المشاعر السلبية خلف ظهري علينا المحاربة والقتال رفقة بورنموث من أجل البقاء في الدوري موقفنا هذا العام صعب للغاية وعلينا القتال".

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واختتم: "اعترف أنني لاعب مخلص لبورنموث لكنني لم أكن أحلم بشيء سوى اللعب في مانشستر يونايتد، المدرب إيدي هاو كان رائعاً في التعامل معي خلال الأيام الماضية أشكره وأقدر له ذلك".

مانشستر يونايتد نجح في موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع برونو فيرنانديش والنيجيري إيجالو.

يذكر أن كينج هو واحد من ناشئي مانشستر يونايتد وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2009 ولكن فشل في إثبات جدارته ليغادر إلى عدد من الأندية قبل الاستقرار في بورنموث.