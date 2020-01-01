مكتشف مبابي قريب من تولي الإدارة الرياضية في مانشستر

مكتشف مبابي قريب من تولي منصب المدير الرياضي في مانشستر

ينوي مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي استحداث منصب جديد في الفترة المقبلة، بتعيين مدير رياضي مثل معظم الأندية الأوروبية.

مانشستر يونايتد يعاني الأمرين منذ رحيل السير ألكس فيرجسون، ولدى النادي مشكلة واضحة في التخطيط للمدى الطويل.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فأن إد وودوارد المدير العام لنادي مانشستر يونايتد يبحث عن الشخص المثالي الذي يمكنه تولي تلك المسؤولية في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة فأن النادي يبدو أنه وجد الشخص المناسب لتولي المسؤولية وهو البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي.

البرتغالي لديه تاريخ طويل في اكتشاف المواهب وعمل في ريال مدريد قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي في موناكو الفرنسي عام 2013.

كامبوس وضع قواعد النجاح في موناكو رفقة مواطنه جارديم مدرب الفريق وقتها، ووضعوا مبلغ كبير من الميزانية لاكتشاف المواهب في كل أرجاء فرنسا.

نتائج عمل كامبوس ظهرت سريعاً عندما نجح في الفوز رفقة الفريق بالدوري الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويعتبر البرتغالي هو مكتشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تم بيعه إلى باريس سان جيرمان فيما بعد مقابل 180 مليون يورو.

مورينيو كان قد طلب التعاقد مع كامبوس كمدير رياضي للنادي وقت تدريبه لليونايتد ولكن، وودوارد رأى أن هذا الأمر سيعطي مدرب توتنهام الحالي قوة كبيرة لذلك فضلوا رفض طلبه.

ويأمل وودوارد الآن أن يتمكن كامبوس من إحضار جواهر مماثلة إلى أولد ترافورد في محاولة لتغيير نهجهم طويل الأجل من الإنفاق الكبير على النجوم الراسخة إلى تنمية المواهب الشابة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل هذا الموسم المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.