سولشاير: ليفربول ليس من الأفضل ولو فاز بالثلاثية

سولشاير يرفض وضع كلوب في مقارنة مع شيخ المدربين

على الرغم من العروض التاريخية التي يقدمها ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، أصر على أن غريم الشمال، لا يُعّد بعد من أفضل فرق العالم في الوقت الراهن.

وأصر المدرب النرويجي على أن خصمه العنيد، ليس الأعظم على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، في إشارة واضحة منه إلى أن الأعظم هو يونايتد، باعتباره الأكثر تتويجًا بلقب البريميرليج.

وقبل صدام اليونايتد وليفربول المقرر له مساء اليوم على ملعب "أنفيلد روود"، قال ذو الوجه الطفولي "إذا كنت تتحدث عن وجهة النظر الطويلة، فإن أفضل الفرق هي فقط التي يمكنها القيام بذلك مرارًا وتكرارًا".

ورفض وضع مشروع يورجن كلوب مع شيخ المدربين سير أليكس فيرجسون، بقوله "لا أحد يضاهي سير أليكس فيرجسون في هذا الأمر، لكني سأكون أول من يعترف أن كلوب قام بعمل رائع مع ليفربول".

وتابع "في الوقت الحالي، يبدو أنه يعرف أنه سيتوج باللقب، رغم أننا ما زلنا في منتصف الموسم، وهناك الكثير من المباريات التي يجب خوضها".

واختص ليفربول قائلاً "إذا نظرت إلى ليفربول الآن، ستجد أن لديه 33 فوزًا وخمسة تعادلات في آخر 38 مباراة في الدوري، نتحدث عن 104 نقطة، لذا كان سيبصم على موسم أكثر من استثنائي".

وختم حديثه في هذا السياق "ليفربول يبلي بلاءًا حسنًا، وعلى أقل تقدير يمكنهم الفوز بالثلاثية هذا الموسم، لكن دعونا نرى أين سيكون الفريق في مايو. لديهم مباراتان معقدتان قادمتان".

من جهة أخرى، أظهر دعمه لظهيره الأيسر لو شاو، بعد انتكاسته الأخيرة، التي رفعت سجل غيابه عن الفريق لـ116 مباراة مستحقة منذ قدومه من ساوثامبتون عام 2014.

وعنه قال "ربما يكون لدينا أفضل ظهير أيسر في إنجلترا، لوك لديه القدرة ليكون الأفضل، وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجهه الآن، حيث دخل براندون حساباتنا وأدائه جيد حتى الآن".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيخوض مباراة اليوم وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما ليفربول ينفرد بالصدارة بـ61 نقطة، على بعد 13 نقطة ومباراتين أقل من أقرب مطارديه مانشستر سيتي.