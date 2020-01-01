مكتشف صلاح: بكى "بين أحضاني" بعد تسجيل هدفه في الأهلي

المدرب الفرنسي إيفيكا تودوروف يتحدث عن اكتشاف محمد صلاح ويروي قصة هدفه في الأهلي.

تحدث المدرب الفرنسي إيفيكا تودوروف، المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب المصري، عن مساهمته الكبيرة في منح الفرصة للنجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الحالي.

تودوروف يعد هو من اكتشف محمد صلاح، وقام بتصعيده إلى الفريق الأول بنادي المقاولون العرب، ومن ثم انفجرت موهبة الفرعون المصري في الملاعب.

إيفيكا قال خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "اكتشفت محمد صلاح عندما كنت مدربًا للمقاولون العرب عام 2011، وقمت بتصعيده إلى الفريق الأول".

المدرب الفرنسي تابع: "كنت أبحت على لاعبين شباب لتدعيم صفوف الفريق الأول، وحضرت مباراة لفريق الشباب بالمقاولون، وصلاح كان يرتدي القميص رقم 14، وشارك بديلًا، وسجل هدفًا وصنع آخر، وحول نتيجة المباراة من تأخر لانتصار لفريقه".

صاحب الـ69 عامًا أردف: "طلبت بضم محمد صلاح سريعًا إلى الفريق الأول، وبالفعل شارك معنا وقدم مستوى مميز في التدريبات".

صبري: مورينيو وهاينكس وافقا على معايشتي مع توتنهام وبايرن ميونخ

مكتشف صلاح واصل: "في أول مباراة له مع الفريق الأول، لعبنا أمام النادي الأهلي، ونجح نجم ليفربول الحالي في فرض نفسه، وسجل هدفًا رائعًا بعد مراوغة مميزة لعدد من اللاعبين".

واستطرد قائلًا: "أحتفظ بذكرى في هذه المباراة، حين ترك محمد صلاح جميع زملائه وتوجه نحوي للاحتفال معي، وعانقني وهو يذرف الدموع قائلًا (أنت مدرب كبير)".

ويرى تودورف أن أكثر ما يميز صلاح هو قدرته على التغيير السريع للاتجاه، بالإضافة إلى مهاراته في السرعة والاحتفاظ بالكرة.

محمد صلاح تألق رفقة المقاولون العرب، ثم انتقل إلى بازل السويسري الذي تألق رفقته، لينضم إلى تشيلسي الإنجليزي ثم فيورنتينا وروما الإيطاليان، وأخيرًا ليفربول الذي قدم معه مستويات رائعة.