مكتشف ديمبيلي: إنه لص!

صاحب الخبرة الكبيرة في الشباب يتحدث عن ديمبيلي..

نعت سفِن ميسلنتات، رئيس كشافي بوروسيا دورتموند وأرسنال السابق، عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، بالـ"اللص" ولكنه قصد هنا المعنى الإيجابي للكلمة، كونه بمقدوره أن يمنح فريقه الانتصارات بما لديه من مهارة نادرة.

ولا يعيش ديمبيلي أفضل أيامه حاليًا داخل برشلونة، وقد أبدى المدرب إرنستو فالفيردي في أكثر من مناسبة غضبه بسبب تعرض اللاعب لإصابات كثيرة تعرقل مسيرته داخل الكامب نو.

ميسلنتات هو من جلب صاحب الـ 22 عامًا إلى دورتموند في صيف 2016 بعدما رشحه للمدرب توماس توخيل من أجل التعاقد معه في أعقاب تألقه اللافت للنظر في رين الفرنسي، ويبدو وأنه لا يزال مؤمنًا بقدرات الدولي الفرنسي.

الكشاف الشهير قال في تصريحات له "إن عثمان، كما نعته من قبل، إلى حد ما، لص. إن دعمته فسوف يجلب لك الانتصارات من المباريات بمفرده، هذا ساعد دورتموند كثيرًا، ولكنه إذا أراد الرحيل لبرشلونة فلن تتمكن من إيقاف رغبته أبدًا.".

"بالطبع أن اللاعبين أصحاب الموهبة الكبيرة يتمتعون بعقلية صعبة بعض الشيء، ولكن غالبًا ما يكونوا هؤلاء اللاعبون رابحين حقيقيين لنفسه ولفريقه."

كما تحدث عن قيمة صفقة ديمبيلي لدورتموند بشكل عام، واعتبرها أنها من أنجح الصفقات التي قامت بها إدارة أسود الفيستيفاليا، فقال "أجد أنه من غير العدل أن يتم مناقشة الأمر بصورة سلبية.".

"لقد حققت الصفقة نجاحًا رياضيًا كبيرًا بالنسبة لدورتموند من خلال التتويج بالكأس وكان ديبميلي من الأسباب الأساسية لتحقيق هذا اللقب، وكذلك حققت نجاحًا ماديًا كبيرًا."

الجدير بالذكر أن ميسلنتات تولى مسؤولية الكشافين في أرسنال ولكنه رحل بعد 15 شهرًا فقط، وحاليًا هو المدير الرياضي لأحد عمالقة الدوري الألماني عبر تاريخه، شتوتجارت، والذي هبط إلى الدرجة الثانية قبل وصول صاحب الـ 45 عامًا لمنصبه.