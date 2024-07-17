مكافآت وتعويضات كبيرة .. تفاصيل عقد كيليان مبابي "الأضخم في تاريخ ريال مدريد"

كيليان مبابي يحقق حلم الملايين من عشاق ريال مدريد..

"الحلم تحوّل إلى حقيقة".. نعم؛ فجماهير العملاق الإسباني ريال مدريد، التي انتظرت عدة سنوات لرؤية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم، شاهدت هذا الأمر على أرض الواقع، أخيرًا.

ريال مدريد قدّم مبابي كـ"لاعب جديد" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ولمدة 5 سنواتٍ قادمة حتى 30 يونيو 2029؛ وذلك في حفل ضخم يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل "العقد التاريخي" للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة، مع الفريق المدريدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أعلنت حصول كيليان مبابي على "مكافأة توقيع" من ريال مدريد، تتراوح بين 100 إلى 115 مليون يورو؛ وذلك بعد أن رفض تمديد عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي سيحصل على راتب سنوي "صافي" يُقدر بـ15 مليون يورو؛ وهو الحد الأعلى المسموح به، حتى لا يتخطى النادي قانون "اللعب المالي النظيف".

لكن.. إدارة ريال مدريد قررت تعويض المهاجم الفرنسي؛ بمنحه ما بين 60 إلى 80% من حقوق الصور، مع مكافآت حال تحقيق البطولات والكرة الذهبية.

وأكدت الصحيفة على أن عقد كيليان مبابي؛ هو "الأغلى" في نادي ريال مدريد عبر التاريخ، وليس بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم الحاليين فقط.