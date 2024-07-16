تحدث الإسبانية ووجه رسالة لأمه.. أولى كلمات كيليان مبابي بعد تقديمه في ريال مدريد!

هذه الكلمات الأولى لمبابي في الملكي..

تم تقديم كيليان مبابي لاعبًا رسميًا بين صفوف ريال مدريد، ليسدل الستار على واحدة من أطول مسلسلات سوق الانتقالات عبر التاريخ.

واستهل الحديث قائلًا: "مرحبًا بالجميع، سأحاول الحديث بالإسبانية، لقد كان حلمي اللعب لريال مدريد وقد بات حقيقة".

وأردف: "أنا الآن سعيد، أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي وثق بي منذ اليوم الأول، حدثت العديد من الأشياء ولكن الآن بات ممكنًا الوجود هنا، أرى عائلتي وأمي التي تبكي!".

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وقال مبابي في حفل تقديمه: "إنه يوم لا يوصف، منذ كنت طفلًا كان لدي حلم واحد، اللعب هنا يمثل الكثير بالنسبة لي".

وشكر مبابي جماهير ريال مدريد على "الحب الذي أعطوه لسنوات طويلة، الآن أملك حلمًا آخر، هو أن أضيف لتاريخ هذا النادي، سوف أمنح حياتي للنادي والشعار".