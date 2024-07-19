مقطع جنسي لغوريلا! .. إيفرا يواصل إثارة الجدل عبر إنستجرام وتيري يتفاعل

الفرنسي جن جنونه

واصل النجم الفرنسي باتريس إيفرا المنشورات الغريبة عبر حسابه على إنستجرام عقب الحكم القانوني عليه بالسجن عليه في قضية عدم دفع نفقة أولاده.

وحصل ظهير يونايتد ويوفنتوس السابق على حكم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة لتسديد 800 ألف يورو لزوجته السابقة بحسب مصادر عدة أكدت المعلومة بالأيام الفائتة.

ولم يبد إيفرا اهتماماً كبيراً بالحكم، وخرج في فيديو ساخر عبر إنستجرام يصور نفسه في السجن ويلعب كرة السلة ويبدو مستمتعاً بوقته، في سخرية واضحة من الحكم. طالع هنا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصرفات النجم الفرنسي المعتزل الغريبة عبر حسابه على إنستجرام تواصلت في الساعات الماضية عقب أن نشر فيديو جنسي لحيوان الغوريلا وعلق عليه: "ارفعوا الصوت من فضلكم، بما أن الإعلام الفرنسي مهتم للغاية بحياتي الشخصية بينما هناك أشياء حزينة عدة في العالم تحدث، ليبدأ السيرك".

الفيديو أثار موجة كبيرة من التفاعل وحالة من الاستغراب من الجمهور بسبب محتواه، وأبرز المعلقين كان قائد تشيلسي السابق جون تيري الذي أرفق رموز تعبيرية ضاحكة على المقطع الذي جلب المزيد من الضجة للنجم الفرنسي.