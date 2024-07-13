"استمتع بوقتي في السجن" .. إيفرا يخرج بمقطع غريب بعد أنباء حبسه في قضية نفقة!

النجم الفرنسي لم يتعامل مع الأمر بجدية

قرر النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا، التعامل بسخرية شديدة مع الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول الحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تجاهل عائلته وعدم دفع نفقة لزوجته السابقة.

العديد من التقارير الصحفية قالت أمس، الجمعة، إن إيفرا حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، لعدم دفعه للنفقة وتجاهل عائلته لمدة عامين، حيث يتوجب عليه دفع مبلغ 800 ألف جنيه استرليني كدفعات لزوجته السابقة ساندرا.

ولم يتعامل لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق مع هذا الأمر بجدية، بعدما قام بنشر مقطع فيديو له وهو يرتدي ملابس السجن البرتقالية وباروكة غريبة على رأسه، وسلسلة تحمل علامة الدولار وشبكات أسنان مع تقييد يديه وهو يلعب كرة السلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الفرنسي في المقطع:"عليهم أن يضعوني في السجن لأنني انتشرت بشكل واسع الإنترنت".

وأضاف في تعليق آخر عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"اسمحوا لي أن أنهي كل هذه الأخبار الهراء، انظروا كم استمتعت بنفسي في السجن، فرنسا خرجت من اليورو وبعدها ينشروا هذا الخبر".

ولا تقتصر عقوبة صاحب الـ43 سنة على السجن فقط، لأنه سيكون عليه دفع 4000 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية، و2000 يورو كتكاليف قانونية، ولكنه قرر القيام باستئناف هذا الحكم.

وكان محامي إيفرا قد قال إن النجم الفرنسي يشكك في ادعاءات شريكته السابقة، مدعيًا أنه قدم لها شقة ومنزلًا به حمام سباحة، وبعدها انتقل للعيش في مكان آخر، كما أن طلاقه لم يتم الانتهاء منه بشكل رسمي حتى الآن.