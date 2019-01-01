مقذوفات ديربي الروز تصيب عين جوردان سانشو

جماهير شالكة تصيب نجم بوروسيا دورتموند جوردان سانشو بمقذوفاتها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض النجم الشاب جوردان سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند للإصابة على مستوى العين اليمنى بسبب مقذوفات جماهير شالكة.

ويحل في هذه الأثناء شالكة ضيفًا ثقيلًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند في ديربي الروز الشهير.

ومن المعروف في ألمانيا وحول العالم أن ديربي الروز بين بوروسيا دورتموند وشالكة يتسم بالكثير من الكراهية والعداوة منذ قديم الأزل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وعلى ذلك، كانت جماهير شالكة مشحونة منذ صافرة بداية المباراة، وبدأت ترمي بالزجاجات والمقذوفات على لاعبي دورتموند بمجرد اقترابهم من خطوط الملعب.

وأصيب جوردان سانشو بواحدة من المقذوفات في عينه اليمنى، ليتلقى العلاج على الفور من قبل الجهاز الطبي لنادي بوروسيا دورتموند.

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وخرج سانشو ومن ثم عاد ليكمل المباراة ومن ثم خرج لمرة أخرى بعدما شعر بآلام في موضع الإصابة قبل أن يعود إلى الملعب مرة أخرى ليكمل اللقاء بشكل عادي.