مقترح بتغيير اسم كامب نو إلى "ليونيل ميسي"

هل يمكن أن يحدث؟

في بادرة توضح تقديس ليونيل ميسي في برشلونة وقيمته الكبرى للنادي الكتالوني، اقترح إميلي روسو، المرشح المحتمل لرئاسة البرسا بأن يتم تغيير اسم ملعب كامب نو إلى اسم البرغوث الأرجنتيني.

انتخابات رئاسة برشلونة من المتوقع أن تقام في شهر يناير المقبل، وروسو هو أحد المرشحين أصحاب الحظوظ العالية لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو، وقد بدأ حملته الانتخابية بفكرة لجذب قلب ميسي إليه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع البلوجرانا في الصيف المقبل ويحق له الرحيل مجانًا مع اهتمام مانشستر سيتي بجلبه إلى إنجلترا، روسو سيسعى بدوره للإبقاء عليه والوسيلة الأولى هي اسم الملعب التاريخي لبرشلونة.

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الرئيس المحتمل في تصريحات لصحيفة ماركا قال "سنعقد استفتاء لتغيير اسم الملعب إلى كامب نو - ليونيل ميسي".

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كما أضاف محفزًا الجماهير الكتالونية لانتخابه "سنوقع مع لاعبين كبيرين أحدهما نيمار. نعمل على إعادته لبرشلونة إذا سحب الدعوى التي رفعها ضد النادي".

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وأتم "نأمل في أن نعلن قريبًا عن اسم اللاعب الآخر الذي نأمل في جلبه إلى برشلونة، لدينا خط مباشر معه".

برشلونة بدأ الموسم بصورة متذبذبة، حيث تراجع ترتيبه كثيرًا على صعيد الليجا باحتلاله المركز الثالث عشر بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر ريال سوسييداد.

الجدير بالذكر أن ميسي لا يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن ويبدو واضحًا تأثره بما حدث الموسم الماضي، فيما يؤكد نيمار على أنه سعيد للغاية في فريقه الحالي باريس سان جيرمان.