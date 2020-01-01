مانشستر يونايتد يضغط على برشلونة في صفقة ديمبيلي

هل يرحل الفرنسي عن النادي الكتالوني؟

يظل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتمًا بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في أقرب فرصة ممكنة.

يونايتد حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المحاولات فشلت، ليستمر ديمبيلي مع برشلونة.

الأمور لا تسير على ما يرام للاعب هذا الموسم، بسبب استمرار معاناته مع الإصابات، مما أدى لعدم دخول ناديه في مفاوضات من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2020.

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الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد أن جادون سانشو هو الهدف الرئيسي للشياطين الحمر في مركز الجناح، ولكن مطالب بوروسيا دورتموند المالية تجعل الصفقة مستحيلة.

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وهو ما سيدفع مانشستر للدخول مرة أخرى لضم ديمبيلي ولكن ليس بأي ثمن، حيث يريد النادي الإنجليزي تخفيض المبلغ.

وأوضح أن برشلونة مستعد للتخلي عن اللاعب بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو، لتعويض القيمة المالية التي دفعها النادي الكتالوني لضمه من دورتموند بـ105 مليون يورو.

محاولات مانشستر لجلب الجناح الفرنسي تضع برشلونة في مفترق طرق، إما بالرضوخ للتنازل عنه بمقابل مادي مخفض، أو الاحتفاظ به ومنحه الفرصة، وربما تجديد عقده.

الاحتمال الثاني يبدو أكثر صعوبة، نظرًا لتاريخ اللاعب الحافل مع الإصابات، ومستواه غير الثابت منذ انتقاله للفريق.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ23 سنة، ظهر في 9 مباريات مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.