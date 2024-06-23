مفاجأة في مفاوضات الهلال مع رافائيل لياو .. والزعيم يحضر لصفقة شبابية كبيرة!

هل يحضر الهلال لمفاجأة الجميع في ميركاتو الصيف؟

فجر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول ملف مفاوضات نادي الهلال، مع الجناح البرتغالي رافائيل لياو، المحترف في صفوف ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم رافائيل لياو، برغبة نادي الهلال، في التعاقد معه، ليقدم عرضًا ضخمًا تخطى حاجز الـ100 مليون يورو، فيما يمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا مع ميلان، يقدر بـ175 مليون يورو، كما ذكرت تقارير إيطالية بأن والد لياو، التقى بمبعوث سعودي، من أجل الدخول في مفاوضات حاسمة لضم اللاعب الذي يمثّل منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وذكر الصويلحي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن ما تردد حول وجود مفاوضات هلالية مع البرتغالي لياو، غير صحيح، كاشفًا عن خطة هلالية لضم صفقة شبابية خلال الوقت الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "الهلال يستهدف حاليًا، نجمًا صغيرًا من مواليد 2003 فما فوق (لاعب وسط)، بدأ محادثات مع وكيل أعماله، إن تمت الصفقة، أتوقع أن يكون إضافة كبيرة للفريق الأزرق".

ووفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه يُسمح لأندية دوري روشن، بتسجيل 10 محترفين أجانب في قائمة كل نادٍ بالموسم الجديد 2024-2025، بشرط قيد لاعبين اثنين غير سعوديين، من مواليد 2003 فما بعد.

يذكر أن لياو تعرض لموقف محرج، أثناء حضوره المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وتركيا، في الجولة الثانية من بطولة اليورو، حيث تلقى سؤالًا صحفيًا بشأن وجود مفاوضات من الهلال للتعاقد معه، ليتدخل المسؤول الإعلامي على الفور، ويرفض الإجابة على السؤال، من أجل التركيز في مباراة البرتغال.