مفاجأة مدوية أم زوبعة إعلامية؟ .. أندرسون تاليسكا يهرب إلى تركيا وكريستيانو رونالدو السبب!

البرازيلي محترف النصر مجرد إصابته أثار جدلًا كبيرًا ولا يزال النصراويون يبحثون عن الحقيقة

لا حديث للإعلام السعودي خلال الفترة الحالية أكثر من الحديث عن خروج البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، ورحيله عن العالمي، بعدما سافر إلى بلاده قبل أيام.

العالمي أعلن أن سبب سفر اللاعب هو تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكن إعلام الأندية المنافسة يروج لهروبه من النادي.

واستمرارًا مع عملية التشكيك في سبب سفر تاليسكا، فالإعلامي الاتحادي محمد البكيري يدعي أن البرازيلي عقد اجتماعات مع مسؤولي أحد الأندية التركية، للانضمام له خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح البكيري أن سبب رغبة أندرسون في الرحيل هو شعوره بالتهميش بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتحديدًا منذ جلوسه على مقاعد البدلاء متفرجًا خلال كأس موسم الرياض، الذي جمع نجوم الهلال والنصر بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

إدعاءات البكيري خرجت رغم انتشار فيديو لتاليسكا في بلاده، يخضع للعلاج تحت إشراف طبيبه، ورغم تفاعل اللاعب مع فوز العالمي في مباراته الأخيرة وإقامة حفل عيد ميلاد نجله بديكور سيطر عليه شعار النصر ونجمه رونالدو.