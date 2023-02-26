فيديو | هرب من النصر؟ .. أندرسون تاليسكا يوقف الشائعات بطريقة مميزة

في كل مرة يسافر بها تاليسكا لبلاده، يترك الجدل خلفه في السعودية، إذ لا تهدأ الشائعات عن ملاحقته!

بينما كلل منافسو النصر جهودهم طوال اليومين الماضيين، لإثبات أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب العالمي، هرب لبلاده ولن يعود من جديد لدوري روشن السعودي، جاءهم الرد من اللاعب بطريقة مميزة.

البرازيلي يتواجد حاليًا في بلاده، للخضوع للتأهيل، بعدما أصيب في العضلة الضامة، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع إلا أن البعض اتهمه بالهروب.

لكن جاءهم الرد من تاليسكا، إذ أقام حفل عيد ميلاده نجله "سوزا"، والذي سيطر عليه شعار النصر، إذ ارتدى الابن قميص العالمي، مع تزيين طاولة الحلوى بصورتي الأب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسيطرة اللون الأصفر والأزرق على كل شيء.

ولم يكتف أندرسون بذلك فقط لتكذيب شائعات هروبه، إذ احتفل بفوز فريقه أمس السبت، أمام ضمك، فكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "لنواصل الفوز إخواني".

جدير بالذكر أن العالمي كان قد انتصر أمام ضمك بثلاثية نظيفة، سجلها رونالدو، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.