"كريستيانو رونالدو في الصورة أيضًا" .. مطرب شهير يفاجئ الهلال ويعلن الاتفاق مع نيمار للانتقال إلى هذا الفريق!

مفاجأة كبرى في "مستقبل" نيمار..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن مطرب شهير، التوصل إلى "اتفاق" مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي؛ للانضمام إلى أحد الفرق، خلال الفترة القادمة.

نيمار انتقل إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات فقط مع الزعيم؛ قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، أبعدته عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعافى من هذه الإصابة؛ إلا أن الشائعات تتواصل بشأن "مستقبل" النجم البرازيلي، مع عالم الساحرة المستديرة، وسط العديد من المفاجآت المتواصلة.

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آخر هذه المفاجآت؛ تلك التي كشف عنها المطرب البرازيلي الشهير نالدو نيني، الذي أكد على توصله إلى اتفاق مع نيمار؛ من أجل الانضمام إلى الفريق المحلي فلامنجو، خلال الفترة القادمة.

نالدو أشار في تصريحات مع برنامج "MunDu Menezes" على شبكة قنوات "ESPN"، إلى أنه تربطه علاقة قوية للغاية مع نيمار وأسرته، ومع مجلس إدارة نادي فلامنجو البرازيلي.

وأوضح أن الأيام الماضية، شهدت مفاوضات بين نادي فلامنجو ونيمار بـ"واسطته"؛ قائلًا: "أؤكد لكم.. اللاعب سينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، مستقبلًا".

وشدد نالدو نيني، على أنه سيكون عضوًا في مجلس إدارة النادي البرازيلي، خلال الفترة القادمة، وأن نيمار سيكون هو "الوجهة العالمية" لهذا الكيان الرياضي الكبير.

وبخصوص تصريحاته السابقة بشأن محاولة إقناع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بالانضمام إلى فلامنجو؛ لفت نالدو إلى أنه لم يلتقِ باللاعب - حتى الآن -، وأنه لا يستطيع ضمان التعاقد معه على عكس نيمار جونيور.