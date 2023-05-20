مطرب برازيلي يُهدد النصر بإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام لهذا النادي

المطرب سيتواجد في الرياض هذا الأسبوع

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كشف المطرب البرازيلي نالدو بيني عن توجهه للعاصمة السعودية الرياض يوم الأحد القادم للالتقاء بصديقه كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه سيُحاول إقناعه بالرحيل عن ناديه النصر.

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النصر كان قد وقع مع رونالدو خلال يناير الماضي عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا، ورغم حالة الاستقرار التي يعيشها اللاعب في الرياض إلا أن البعض بدأ يتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله بعد الفشل الرياضي الذي صاحب الفريق حتى الآن، حيث خسر كأس السوبر السعودي وكذلك كأس الملك ويبتعد عن الاتحاد في صدارة دوري روشن بـ3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

موقع دياريو دو فلا نقل عن بيني قوله "سأسافر يوم الأحد إلى السعودية وسألتقي رونالدو هناك، هو شريكي وقد سبق أن التقينا في مدريد عام 2016. نحن على اتصال وقد وجهت لي تلك الدعوة للذهاب إلى هناك، هدفي هو جلبه إلى فلامنجو".

أضاف المطرب الشهير "رغم أن اجتماعنا لم يدم طويلًا لكن رونالدو أظهر خلاله الكثير من المودة تجاهي وقال إنه يُحب صوتي وأنني الرقم 1 في البرازيل. أريد أن أقنعه باللعب مع فلامنجو".

يُشار إلى أن رونالدو استطاع إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 17 مباراة له مع النصر في جميع بطولات الموسم.

Shahid