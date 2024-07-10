تفاصيل العقد .. الاتحاد ينفذ شرط كريم بنزيما ويتفق مع مدربه الجديد

ملف مدرب الاتحاد "الجديد" اقترب من النهاية..

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع "اسم تدريبي كبير"؛ للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

الاتحاد أعلن منذ أيام قليلة، "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بسبب سوء النتائج وخلافاته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الخميس، توصل الإدارة الاتحادية إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ لقيادة الفريق الأول بشكل رسمي.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن بلان سيوقع على عقود تربطه بالفريق الاتحادي، حتى 30 يونيو من عام 2026، مع أفضلية التمديد لعام آخر.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن بنزيما اشترط على الإدارة الاتحادية، التعاقد مع مدرب ناطق بـ"اللغة الفرنسية"، للموافقة عليه رسميًا؛ وذلك قبل أن يعلن فابريتسيو رومانو "الاتفاق" مع بلان، الذي عمل مع المهاجم الفرنسي في المنتخب الوطني، خلال الفترة من 2010 إلى 2012.

جدير بالذكر أن بلان البالغ من العمر 58 سنة، أشرف على القيادة الفنية لأندية بوردو وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في فرنسا، بالإضافة إلى المنتخب الوطني؛ كما خاض تجربة في الخليج، عندما درب الريان القطري، في الفترة من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2022.