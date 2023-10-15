مفاجأة قوية .. "الآسيوي" يلمح لقراره بشأن مواجهة الاتحاد وسباهان "بطريقة غريبة"

جديد القضية مع اقتراب القرار الرسمي..

يبدو أننا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان الرسمي لنتائج تحقيقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أحداث إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني.

المباراة كان من المفترض أن تقام في الثاني من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن تم إلغاؤها بقرار من المراقب القاري، بداعي وجود صور وتماثيل للسياسي قاسم سليماني في مداخل الملعب.

وبينما يتشوق الجمهور لمعرفة نتائج التحقيقات، زعمت صحيفة "اليوم" السعودية أن الاتحاد الآسيوي قام بتعديل موعد المباراة من ملغية إلى مؤجلة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في إشارة واضحة لاستقرار الأعضاء على ضرورة إعادة اللقاء.

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يشار إلى أنه وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج فإن إعادة المباراة مرفوض من قبل الجانب السعودي، موضحًا رغم ذلك أن عمان هو البلد الأقرب لاستضافة الإعادة حال تم الاستقرار على هذا القرار.

الاتحاد يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن القوة الجوية العراقي الذي خاض مباراتين، وثالثًا يأتي سباهان برصيد نقطة واحدة، حصدها من لقاء وحيد أيضًا، فيما يتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.