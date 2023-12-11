"مفاجأة بونو وصدمة جديدة لرياض محرز" .. ثنائي الهلال والنصر يقود تشكيل إفريقيا المثالي

مفاجآت في التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تشكيل "أفضل اللاعبين في القارة" لعام 2023؛ وذلك في حفله السنوي بمدينة مراكش المغربية.

الحفل شهد تتويج المغربي ياسين بونو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا، لعام 2023.

وعلى الرغم من فوزه بجائزة "أفضل" حارس مرمى في القارة؛ إلا أن بونو وفي مفاجأة كبرى، لم يتواجد في التشكيل المثالي؛ حيث تم اختيار الكاميروني أندري أونانا، بدلًا منه.

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أيضًا.. شهد التشكيل المثالي، استبعاد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، في صدمة جديدة بعد أن تم استبعاده من القائمة النهائية، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023، رغم إنجازاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الرياضي الماضي.

وشهد التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023.. تواجد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي "الهلال السعودي"، ومواطنه ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

* وفيما يلي.. تشكيل أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا لعام 2023:

حراسة المرمى: أندري أونانا "الكاميرون – مانشستر يونايتد الإنجليزي".

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا "الكونغو الديمقراطية – مارسيليا" * كاليدو كوليبالي "السنغال – الهلال السعودي" * أشرف حكيمي "المغرب – باريس سان جيرمان".

خط الوسط: فرانك زامبو أنجيسا "نابولي الإيطالي – الكاميرون" * توماس بارتي "غانا – آرسنال الإنجليزي" * سفيان أمرابط "المغرب – مانشستر يونايتد الإنجليزي" * محمد قدوس "غانا – وست هام يونايتد الإنجليزي".

خط الهجوم: ساديو ماني "السنغال – النصر السعودي" * فيكتور أوسيمين "نيجيريا – نابولي الإيطالي" * محمد صلاح "مصر – ليفربول الإنجليزي".