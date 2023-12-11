"يدون التاريخ ويحقق الأمجاد" .. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا والهلال يحتفل

ياسين بونو على عرش حراسة المرمى الإفريقية

توّج المغربي ياسين بونو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بجائز أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

بونو انضم إلى الهلال، في صيف العام الحالي؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول كرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، في صفقة قدرت قيمتها بـ21 مليون يورو تقريبًا.

وفي حفل الاتحاد الإفريقي للعبة، الذي أقيم في مراكش المغربية، مساء اليوم الإثنين، تفوق بونو في صراع جائزة أفضل حارس مرمى بالقارة، على كل من المصري محمد الشناوي "الأهلي القاهري"، والكاميروني أندري أونانا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي، وإنتر ميلان الإيطالي السابق.

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اختيار حارس الهلال الحالي، للتتويج بالجائزة؛ يأتي بعد مساهمته الكبير في احتلال منتخب المغرب، المركز الرابع ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، بالإضافة إلى قيادته فريقه السابق إشبيلية، للحصول على لقب الدوري الأوروبي، الموسم الرياض الماضي.

ومن ناحيته.. احتفل نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بفوز ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، لعام 2023.

وكتب الهلال: "يدوّن التاريخ ويحقّق الأمجاد.. ياسين بونو يتوّج بجائزة أفضل حارس في القارة الإفريقية 2023م"، قبل أن يضيف؛ قائلًا: "قفّاز ذهبي ومسيرة أمجاد تتجدّد".

