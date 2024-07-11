مفاجأة الميركاتو .. "مهلة أخيرة" تحسم انتقال سلمان الفرج إلى النصر بعد الرحيل عن الهلال

اللاعب أثار الجدل في الساعات الماضية..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. فتح نادي النصر السعودي، خط مفاوضات مع سلمان الفرج؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الهلال السعودي أعلن منذ أيام قليلة، رحيل قائده ومتوسط ميدانه الفرج؛ بعد 16 سنة مثّل فيهم الفريق الأول لكرة القدم، فضلًا عن تدرجه في مختلف الفئات السنية للنادي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، عن دخول النصر في منافسة مع الأهلي والشباب السعوديين؛ للتوقيع مع قائد الهلال السابق.

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الصحيفة أعلنت منح المفاوض النصراوي، "مهلة أخيرة" إلى سلمان الفرج، لمدة 24 ساعة - تنتهي بختام يوم الغد الجمعة -؛ من أجل الرد على العرض المقدم إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرج البالغ من العمر 34 سنة، يفاضل حاليًا بين العروض الثلاثة "النصر، الأهلي والشباب"، قبل اتخاذ قراره النهائي.

جدير بالذكر أن الفرج أثار الجدل في مقطع فيديو؛ عندما قال إنه سيعود من مدينة دبي الإماراتية - التي يتواجد بها حاليًا -، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ من أجل التوقيع مع فريقه الجديد.