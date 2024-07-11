فيديو | بعد رحيله عن الهلال .. سلمان الفرج يكشف تطورات جديدة في مستقبله

الجميع يترقب فريق سلمان الفرج الجديد..

كشف النجم السعودي سلمان الفرج، عن تطورات جديدة في مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد رحيله عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي.

الهلال أعلن منذ أيام قليلة وبشكل رسمي، رحيل "قائده" ونجم خط وسطه الفرج؛ بعد 16 سنة مثّل فيهم الفريق الأول لكرة القدم، فضلًا عن تدرجه قبلها في مختلف الفئات السنية للنادي.

وفي هذا السياق.. أعلن الفرج في مقطع فيديو، عن عودته إلى العاصمة الرياض، بعد 3 أيام على الأكثر؛ حيث يتواجد حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار النجم السعودي الكبير إلى أنه فور عودته للبلاد؛ سيوقع على عقود انضمامه إلى فريقه الجديد، ليبدأ بعدها الاستعداد للموسم الرياضي 2024-2025.

جدير بالذكر أن اسم سلمان الفرج، ارتبط بناديي الأهلي والقادسية، بالإضافة إلى فريق نيوم الناشط في "دوري يلو للدرجة الأولى"؛ وذلك في أعقاب رحيله عن الزعيم الهلالي.