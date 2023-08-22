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مفاجأة من العيار الثقيل .. ذهبي الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح ولكن!

زهيرة عادل
Mohamed Salah - Liverpool - IttihadGOAL AR / Getty
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يبدو أن "فخر العرب" سيكمل سلسلة الانتقالات العالمية لدوري روشن..

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رغم حديث التقارير عن تمسك ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح إلا أن أحمد بن علي القحطاني؛ عضو ذهبي نادي الاتحاد السعودي، أشعل حماس الجماهير ومنحهم الأمل لإتمام الصفقة.

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العميد في حاجة ماسة لدعم جناحه الأيمن، في ظل عدم قناعة المدرب البرتغالي نونو سانتو، باللاعب المحلي عبد الرحمن العبود، ووضع مو هدفًا رئيسيًا له خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

خلال الفترة الماضية، رامي عباس؛ وكيل الفرعون المصري، بنفسه نفى عزمه الرحيل عن أوروبا خلال الموسم الجاري، وكذلك بالأمس، شدد الصحفي الشهير فابيتسيو رومانو، على أن النادي الإنجليزي يعامل صلاح على أنه "لا يمكن المساس به"، لكن في السعودية الأوضاع المختلفة..

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ذهبي الاتحاد، وعبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، قام بنشر صورة صلاح بقميص العميد، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة.

لكن الغريب في الأمر أنه قام بعدها بدقائق بحذف الصورة، ليبدأ الجدل؛ فهل أخطأ بالإعلان عن اقتراب الصفقة قبل الإعلان الرسمي أم أنها لا تزال مستعصية على المسؤولين؟، الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة.

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يذكر أن الأندية السعودية خطفت من ليفربول خلال الصيف الجاري الثلاثي روبرتو فيرمينو (الأهلي)، جوردان هندرسون (الاتفاق)، فابينيو (الاتحاد).

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 81208كريم بنزيما
  • 8302خاليدو كوليبالي
  • 14086روبرتو فيرمينو
  • 6473نجولو كانتي
  • 15295مارسيلو بروزوفيتش
  • 31284صفقة أخرى
156648 الأصوات

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