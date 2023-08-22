انتهى الأمر.. حسم ملف انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي!

ليفربول يحدد مستقبل الملك المصري

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يبدو أن كل شيء قد انتهى بالنسبة لمستقبل المصري محمد صلاح، الذي يسعى ناديه ليفربول للاستفادة منه لأطول وقت ممكن.

ووسط تضارب الأقاويل حول إمكانية حسم انضمامه إلى الدوري السعودي هذه الأيام، خرج الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو لينفي كل هذه الأقاويل بوضوح.

رومانو قال عبر قناته على "يوتيوب" إنه تم إخباره بأن "ليفربول يطمح لجعل صلاح غير قابل للمس" مؤكدًا أنه "سيبقى في الوقت الراهن داخل ليفربول".

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يأتي هذا وسط تربص عملاق الدوري السعودي الاتحاد بالنجم المصري، وسعيه لإضافته كقطعة هامة إلى جوار الفرنسي كريم بنزيما في خط هجوم "النمور".

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