مفاجأة كبرى.. أبيدال متورط في الاعتداء على لاعبة فرنسية!

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن أن المدير الرياضي السابق لبرشلونة، إيريك أبيدال أو أحد المحيطين به لديهم علاقة بما حدث للاعبة باريس سان جيرمان، خيرة حمراوي.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على زميلة حمراوي في بي آس جي، أميناتا ديالو، بتهمة التخطيط للاعتداء على حمراوي والذي حدث في الأيام الماضية من قبل رجلين ملثمين.

فيما بعد قامت الشرطة بإخلاء سبيل ديالو رغم ما تردد أنها خططت لهذا الاعتداء في سبيل التمكن من المشاركة أساسيًا مع فريقها باريس سان جيرمان.

ووفقًا لما أتى في الصحف الفرنسية، فإن بعض المكالمات المشبوهة التي تلقتها اللاعبتين وغيرهما في الأسابيع الأخيرة زادت من حجم الشكوك حول أسباب العدوان على حمراوي.

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الاتجاه الآن ذهب إلى إيريك أبيدال أو أحد أقاربه باعتبار وجود تواصل بينهم وبين اللاعبتين، إلى جانب ما زُعم عن احتمالية وجود ثأر شخصي هو السبب في كل ما حدث بالأيام الماضية.

L’affaire Hamraoui a pris une autre tournure : histoires privées/règlements de compte.



La police regarde de près les liens autour d’Eric Abidal/ses proches, notamment à cause de la puce du téléphone.



Une pensée à Aminata Diallo et ses proches, grosse pensée même — Romain Molina (@Romain_Molina) November 13, 2021

وبشكل عام، فإن فرضية أن ديالو هي من قامت بالاعتداء للانتقام باتت غير مطروحة، وهذا نفسه ما أكده محاميها في تصريحاته للإعلام حول "الدراما" غير المفهومة التي قامت بها الصحف الفرنسية حول الأمر.

وكان أبيدال قد تولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة من 2018 وحتى 2020، ومنذ ذلك الحين ولم توجد له علاقة بالعمل في مجال كرة القدم الاحترافية.