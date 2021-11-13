بعد ألفيش .. برشلونة يحاول ضم نجم ليفربول

يطمح نادي برشلونة الإسباني في إعادة أحد النجوم السابقين للفريق، مثلما فعل مؤخرًا مع المدافع البرازيلي داني ألفيش.

برشلونة أعلن عودة ألفيش، أمس، الجمعة، في صفقة انتقال حر تستمر حتى يونيو 2023، لمساعدة الفريق في مركز الظهير الأيمن.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة، يريد التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب الفريق السابق ونجم ليفربول الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يريد تياجو، رغم تواجد العديد من اللاعبين المميزين في خط وسط برشلونة مثل سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وجافي وغيرهم، نظرًا لاقتناعه الشديد صاحب الـ30 سنة.

وأشارت "سكاي" إلى أن صفقة ضم تياجو ليست سهلة مثل ألفيش الذي كان لاعبًا حرًا، نظرًا لارتباطه بعقد مع ليفربول.

وفكرة تخلي النادي الإنجليزي عن اللاعب الإسباني تبدو صعبة كذلك، بسبب النقص في خط الوسط بعد رحيل جورجينيو فاينالدوم، ولكن تشافي لا يمانع المحاولة.

يذكر أن تياجو غادر برشلونة إلى بايرن ميونخ في صيف 2013، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفي بعام 2020.