مفاجأة.. برشلونة أراد التعاقد مع أوزيل!

كشف المعلق الرياضي التركي ريدفان ديلمن أحد أساطير نادي فنربخشه أن برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل نجم الفريق.

وأدلى المعلق الرياضي التركي بتصريحات ملفتة للنظر حول أوزيل، الذي انتقل إلى تركيا بعد نهاية مسيرته مع آرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أن برشلونة يرغب في ضم نجم ريال مدريد السابق.

ديلمن أكد أنه شاهد بنفسه إريك أبيدال السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة يتواصل مع أوزيل، ومع ذلك فقد أكد أن اللاعب الألماني يرغب الاستمرار في فنربخشه حاليًا.

ماذا قال ديلمن؟

وفي حديثه لقناة "Sports Digitale" التركية، أكد ديلمن أن أوزيل يحب فنربخشه كثيرًا ولا يريد الرحيل.

وقال: "برشلونة يريد الحصول على أوزيل، هناك مشكلة في برشلونة فيما يخص الانتقالات بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف".

وأضاف: "أعلم أن إريك أبيدال كان مهتمًا بمسعود واتصل به لأنه تحدث معي، كانوا يقولون إنه يمكن أن يذهب إلى قطر، لكنه لم يسبق له أن عقد اجتماعات تخص الانتقالات، كان هناك نادٍ واحد فقط أراد توقيعه بشدة، وهو برشلونة".

وتابع: "أوزيل قيمة مهمة للغاية في فنربخشه، ويحتاج للعب بانتظام وهو يحب النادي".

وأكمل: "أخبرني مسعود أنه يرغب في الاعتزال بقميص فنربخشه، لذلك هو يقدر هذا القميص جدًا".

ماذا قدم أوزيل في الموسم الحالي؟

أصبح أوزيل النجم الأول للجولة 13 من بطولة الدوري التركي، حيث قاد فنربخشه للفوز على جلطة سراي بنتيجة 2-1، حيث سجل الهدف الأول فريقه.

ولعب أوزيل 10 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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