فينيسيوس: أريد مكانة رونالدو في مدريد.. وبنزيما يستحق الكرة الذهبية

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن هدفه الحالي هو مساعدة "الميرنجي" في الفوز بالألقاب، مع البداية الاستثنائية التي يقدمها اللاعب في الدوري الإسباني.

واستعرض فينيسيوس وضعه الحالي مع ريال مدريد، وكرر عزمه على الاستمرار في ارتداء قميص الملكي لسنوات عديدة قادمة.

فينيسيوس أجرى مقابلة مع شبكة "SER" الإسبانية، كشف خلالها عن أهدافه في الموسم الحالي، والأثر الكبير الذي تركه المدربون الذين عمل معهم.

ماذا قال فينيسيوس عن بداية الموسم؟

بدأ فينيسيوس تصريحاته بالحديث عن البداية المثالية التي يقدمها في الموسم الحالي مع ريال مدريد.

وقال البرازيلي: "لطالما فكرت في مساعدة النادي، أنا سعيد جدًا بما أقدمه منذ بداية الموسم، وأريد الاستمرار على هذا المنوال لمساعدة الفريق على الفوز بأشياء كثيرة هذا الموسم".

وتحدث عن أدائه في المباراة الأخيرة أمام غرناطة: "لقد فشلت في الشوط الأول لكنني لم أخفض رأسي أبدًا، وأريد دائمًا الاستمرار، غرفة الملابس تمنحني الثقة التي أحتاجها، شجعني الجميع للوصول إلى أفضل نسخة لي".

ما مدى تأثير أنشيلوتي في تطور فينيسيوس؟

البرازيلي تحدث عن مدى تأثير المدربين الذين مروا على ريال مدريد في مدى تطوره، وإن كان الكثيرون يؤكدون أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان مفتاح تألقه.

وقال فينيسيوس: "ليس فقط أنشيلوتي، جميع المدربين سولاري وزيدان والآن كارلو".

وأضاف: "مع أنشيلوتي لدي ثقة أكبر والمزيد من الدقائق، والمزيد من الوقت لأقوم بالأشياء بشكل جيد".

وتابع: "ثلاث سنوات من التدريب المتواصل والحصول على الدقائق ساعدني كثيرًا أيضًا، الآن وصل أنشيلوتي ومنحني الثقة التي أحتاجها".

وأكمل: "الحصول على دقائق أمر مهم لجميع اللاعبين، الآن أنا أكثر استعدادًا للعب بشكل أكبر، لا أعرف ما إذا كنت كذلك من قبل، آمل أن أساعد ريال مدريد لسنوات عديدة، جئت لأتعلم وأواصل التعلم، سأفعل ذلك حتى آخر يوم لي هنا".

ما هي طبيعة علاقة فينيسيوس مع كريم بنزيما؟

البرازيلي تحدث أيضًا عن علاقته بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، مؤكدًا أنها أصبحت أفضل.

وقال: "الآن أنا ألعب مع بنزيما لفترة أطول، ونحن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل، إنه لاعب رائع ويساعدني دائمًا".

وتابع: "أريد أن أساعده في تسجيل الكثير من الأهداف هذا الموسم، آمل حقًا أن يحصل على الكرة الذهبية".

وأضاف عن حلمه بالفوز بالكرة الذهبية: "الكل يريد الفوز بالكرة الذهبية ذات يوم، أواصل العمل ولدي الكثير من الوقت في كرة القدم، الأهم الآن أن أكون جيدًا مع نفسي، وأعمل من أجل ذلك".

ما هو رد فينيسيوس على الانتقادات؟

قال البرازيلي ردًا على الانتقادات التي تعرض لها: "لطالما كنت أركز على اللعب، لا أعتقد أنني لاعب أفضل الآن أو أنني كنت لاعبًا أسوأ من قبل، أحافظ دائمًا على نفس الخط، ولا أعطي أي أهمية لما يُقال عني".

ماذا يرى فينيسيوس بشأن مستقبله في ريال مدريد؟

وتطرق البرازيلي خلال المقابلة للحديث عن مستقبله في ريال مدريد بقوله: "لقد اعتقدت دائمًا أنني سأقوم بأشياء عظيمة هنا، لقد منحني هذا النادي الكثير".

وأضاف: "آمل أن أبقى هنا لفترة طويلة، أشعر بأهميتي وأنا سعيد جدًا هنا الآن".

وتابع: "أنا محظوظ لوجودي هنا، وأريد أن أكون أكثر من ذلك بكثير، أريد أن أحظى بمسيرة رائعة في ريال مدريد مثل رونالدو وراموس ومارسيلو، أريد أن أبقى كما فعلوا، أنا هادئ بشأن عقدي، أريد الاستمرار هنا لأطول فترة".

ما هو رأي فينيسيوس في أداء برشلونة؟

البرازيلي الشاب تحدث عن مستوى برشلونة في الموسم الحالي قائلًا: "برشلونة سيتحسن دائمًا، وسيكون ذلك بشكل أكبر من تشافي الآن، علينا أن نواصل التقدم".

وأضاف: "لكن لا يمكنني التحدث عن الأندية الأخرى، أركز فقط على مدريد".

وتابع: "برشلونة وريال مدريد أرادا ضمي، لكن اخترت مدريد بسبب المشروع الذي قدموه لي، لطالما أحببت النادي وكريستيانو رونالدو واللاعبين الآخرين".

وقال عن العنصرية التي تعرض لها في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" في الدوري الإسباني: "إنه لأمر محزن أن تستمر هذه الأشياء، أنا لا أعطي أهمية للأشخاص المجانين".

وأكمل: "كنت أستمتع بالنصر هنا ولم أرغب في أن أعطي الأمر أهمية، هذا لا يعني أنهم أنهوا هذا الآن، لكن لا يجب أن يستمر ذلك في الحدوث".

ماذا قال فينيسيوس عن عدم استدعائه للعب مع منتخب البرازيل؟

فينيسيوس تطرق للحديث عن عدم لعبه مع منتخب البرازيل مؤخرًا بقوله: "لست متفاجئًا من عدم اتصال البرازيل بي، هناك العديد من اللاعبين وأنا صغير جدًا".

وأضاف: "هناك من لديهم خبرة أكبر، أنا سعيد بأنني لعبت مباراتين مع المنتخب الوطني، وأود أن أكون في كأس العالم القادم".

ما هو رأي فينيسيوس في حصول بيدري على جائزة الفتى الذهبي؟

بيدري، نجم برشلونة الشاب حصل على جائزة الفتى الذهبي التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية لأفضل لاعب في أوروبا تحت 23 عامًا.

وقال فينيسيوس عن الأمر: "الجوائز الفردية مهمة لكسب الثقة، لكن الأهم هو الجوائز الجماعية".

واختتم البرازيلي تصريحاته قائلًا: "بيدري يستحق جائزة الفتى الذهبي، لقد قدم موسمًا جيدًا".

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