مفاجأة.. ميسي يعود إلى برشلونة

في مفاجأة غير منتظرة، عاد ليونيل ميسي من جديد إلى برشلونة.

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يطيق الابتعاد عن مدينة برشلونة.

ميسي رحل عن نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الماضي، ولم تنجح إدارة "البلوجرانا" في تجديد عقده.

الفشل في تجديد عقد ميسي مع برشلونة جاء بسبب مشاكل هيكلية واقتصادية، حسبما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل الأرجنتيني.

وبعد انتهاء رحلته مع برشلونة، انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، جعلته النجم الأعلى أجرًا في نادي العاصمة الفرنسية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن السبب الذي دفع ميسي للعودة إلى مدينة برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي عاد مع زوجته وأطفاله إلى مدينة برشلونة لبضعة أيام فقط، لقضاء عطلة لعدة أيام، قبل العودة إلى تدريبات باريس سان جيرمان يوم الاثنين المقبل.

ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي ستخوض مواجهة بريست مساء الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب النادي الفرنسي حرية الحركة قبل العودة إلى التدريبات.

ويغيب ميسي عن مباريات باريس سان جيرمان بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما قضى أكثر من شهر بدون خوض أي تدريبات، وتحديدًا منذ انتهاء منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه تمت مطاردة ميسي في مطار إلبرات في برشلونة، بعدما استخدم طائرته الخاصة للعودة إلى مدينته المفضلة.

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