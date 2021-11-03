مفاجأة لبرشلونة في أزمة أجويرو الصحية

حالة من التفاؤل تسود الجميع بخصوص الحالة الصحية للنجم الأرجنتيني، سيرخيو أجويرو بعد خروج تقارير تفيد صعوبة ممارسته لكرة القدم مرة أخرى.

أجويرو لم يستطع استكمال المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي، ليطلب التغيير ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات على القلب.

بيان برشلونة جاء كالصاعقة عن حالة الأرجنتيني، بتأكيد غياب اللاعب عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل بعد خضوعه لفحوصات طبية في القلب.

ماذا حدث لأجويرو؟

بحسب ما نشره الحساب الرسمي لبرشلونة فإن صاحب الـ 33 عامًا كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول، لتؤكد عليه الصحف الإسبانية أن الدولي الأرجنتيني قد شعر بالدوار بعد قفزه مع مدافع ألافيس.

بعد القفزة، استلقى أجويرو على أرض كامب نو ووضع يده على صدره، مما استدعى نزول الفريق الطبي ثم اتخاذ قرار بنقله إلى المستشفى.

هل سيلعب أجويرو كرة القدم مرة أخرى؟

بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" اليوم فإن معنويات الكُون أجويرو مرتفعة للغاية والجميع حول اللاعب يشعرون بالتفاؤل وقدرته على التعاقي واللعب مجددًا.

وهذا عكس ما نُشر في الأيام السابقة، حيث كانت قد تحدثت الصحف الإسبانية عن احتمال اعتزال أجويرو لكرة القدم.

"ماركا" قالت، أنه في حالة إذا شعر أجويرو باضطراب في ضربات القلب بصورة متكررة، فمن المتوقع أن يذهب الجهاز الطبي لبرشلونة للمرحلة الثانية وهي تحديد نوع المرض “إما خطير -خبيث- أو فوق بطيني، فالأول سيجعل اللاعب يعلن اعتزاله فورًا، والثاني سيجعل أجويرو يخضع لعملية جراحية من أجل الاستمرار كلاعب كرة قدم.

الجدير بالذكر أنّ غياب الأرجنتيني يأتي في فترة صعبة للغاية بالنسبة للنادي الذي يعاني من سوء النتائج، حيث فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإسباني بواقع هزيمتين وتعادل، بينما على مستوى دوري الأبطال فقد فاز ليلة أمس بمباراته الثانية أمام دينامو كييف.

اقرأ أيضًا:

رسميًا | برشلونة يفقد خدمات أجويرو حتى العام المقبل

سيرجي عن وضع أجويرو: محبوس في غرفته لكنه هادئ!

مفاجأة.. برشلونة كان على علم بحالة قلب أجويرو!