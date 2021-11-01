رسميًا | برشلونة يفقد خدمات أجويرو حتى العام المقبل

صدمة..

صدمة قوية تلقاها النادي الكتالوني بعد تأكد مدة غياب سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق بعد شعوره بآلام في الصدر خلال مباراة ألافيس.

أجويرو، لم يستطع استكمال المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي، ليطلب التغيير ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات على القلب.

الصحف الكتالونية كشفت أن اللاعب يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك للاعب الأرجنتيني.

ما هي مدة غياب أجويرو؟

أعلن برشلونة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب: "خضع اللاعب لإجراء تشخيصي وعلاجي من قبل الطبيب جوسيب بروجادا، وسيغيب الفترة القادمة".



وأضاف: "سيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتحديد سير عملية التعافي".

ليقوم أجويرو بإرسال رسالة مؤثرة ردًا على تغريدة النادي الكتالوني، كاتبًا: "أنا بخير وفي حالة معنوية جيدة لمواجهة عملية التعافي.، ود أن أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والحب العديدة التي تجعل قلبي أقوى اليوم".

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

ماذا حدث لأجويرو في المباراة؟

بحسب ما نشره الحساب الرسمي لبرشلونة فإن صاحب الـ 33 عامًا كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول، لتؤكد عليه الصحف الإسبانية أن الدولي الأرجنتيني قد شعر بالدوار بعد قفزه مع مدافع ألافيس.

بعد القفزة، استلقى أجويرو على أرض كامب نو ووضع يده على صدره، مما استدعى نزول الفريق الطبي ثم اتخاذ قرار بنقله إلى المستشفى.

وأن البروتوكول المتبع في هذا النوع من الإصابات يقتضي بفحص طبي شامل خشية أن تكون الإصابة بداية لكارثة مثل النوبة القلبية أو أمراض من هذا القبيل.

لماذا تعتبر صدمة للفريق الكتالوني؟

يأتي غياب الأرجنتيني في فترة صعبة للغاية بالنسبة للنادي الذي يعاني من سوء النتائج، حيث فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإسباني بواقع هزيمتين وتعادل.

ليس هذا فحسب، تتزامن إصابة أجويرو مع المعضلة التي يعاني منها الفريق وهو غياب مهاجميه عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي ومارتين برايثوايت بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أنّ أجويرو انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي بشكل مجاني من مانشستر سيتي، وفقد النادي الكتالوني خدمات اللاعب لمدة طويلة بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى وغاب على إثرها عن أول 9 مباريات لعبها برشلونة هذا الموسم.

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