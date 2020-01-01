مفاجأة.. كافاني رفض الانتقال إلى برشلونة بسبب لويس سواريز

كافاني لا يريد منافسة مواطنه..

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، رفض الانتقال إلى برشلونة الإسباني، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية المنصرم.

الدولي الأوروجوياني، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، ولكن النادي الإسباني لم يتوصل مع إدارة البي إس جي، لاتفاق مادي.

وقالت صحيفة "ليكيب الفرنسية" إن كافاني الذي أراد حقًا اللعب تحت قيادة دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رفض عرضًا من برشلونة في 31 يناير الماضي.

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وحاول برشلونة التعاقد مع كافاني، لتعويض غياب لويس سواريز، الذي يغيب لفترة طويلة؛ بسبب الإصابة.

المهاجم صاحب الـ32 عامًا، لم يرغب في التنافس مع مواطنه سواريز، عقب عودة الأخير من الإصابة، لذلك قرر البقاء في صفوف باريس سان جيرمان، ومحاولة الوصول إلى 200 هدفًا مع الفريق الفرنسي.

وسجل كافاني، 198 هدفًا، خلال مسيرته مع البي إس جي، التي تمتد لـ7 مواسم بحلول الصيف المقبل.

ويعد كافاني، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان الصيف المقبل، هدفًا لعديد الأندية على رأسها أتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، بجانب إنتر ميامي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخلاف الذي وقع بين إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، ووكيل أعمال كافاني، لن يكون عائقًا أمام انتقال اللاعب إلى صفوف الروخي بلانكوس، في يونيو المقبل.

كافاني، شارك هذا الموسم في 15 مباراة مع البي إس جي، بمختلف المسابقات، سجل 5 وصنع آخر.