نيمار: مبابي سيصبح من الأفضل في التاريخ

نيمار يشيد بزميله مبابي

قال النجم البرازيلي نيمار إن زميله في باريس سان جيرمان والمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من الممكن أن يصبح أحد أفضل لاعبي التاريخ.

وكان مبابي قد دخل في أزمة مع إدارة النادي بسبب اعتراضه على التبديل في المباراة قبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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وحول مبابي، قال نيمار إن البداية التي ظهر عليها مبابي تبنئ بمستقبل كبير على خطى أساطير كرة القدم في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف: "مبابي يقدم أداء كبيرًا مع باريس سان جيرمان في هذه الفترة، هو أحد المفضلين بالنسبة لي في عالم الرياضة بشكل عام"

وتابع: "لقد أصبت عشية انطلاق بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، وبدلًا من الاستمتاع بالأجازة والعطلة، فضلت الانضمام إلى الفريق من أجل مساعدته"

وأردف: "لقد كان من الصعب حقًا الغياب عن كوبا أمريكا بهذا السيناريو الذي حدث، لقد تعافيت في البرازيل في الوقت الذي كنت أتابع فيه زملائي"

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يذكر أن نيمار قد تعرض للإصابة في الآونة الأخيرة كما دخل مبابي في أزمة مع المدرب توماس توخيل استدعت تدخل رئيس النادي.