مفاجأة.. قطر تستحوذ على عملاق إيطالي جديد

نبأ مهم..

أكدت تقارير من شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن مجموعة قطرية في طريقها للاستحواذ على أحد عمالقة الدوري الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة.

هذا النادي العملاق هو بارما، الذي عاد لتوه إلى السيري آ منذ موسمين بعد إشهار إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة في السنوات الماضية.

وبحسب تقارير سكاي، فإن الاتفاق قد تم بين الإدارة الحالية لبارما ومجموعة قطرية يتملكها ويرأسها هشام المانع لانتقال ملكية النادي إليهم.

المزيد من الفرق

مجموعة المانع نشطة بالفعل في مجال الرياضة، فهي الوكيل الرسمي للـNBA في منطقة الشرق الأوسط، كما أن هشام المانع هو نائب رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة.

اقرأ أيضًا.. رونالدو يدعم طفلة برازيلية بهدية خاصة ورسالة مؤثرة

الاستثمار القطري في عالم كرة القدم من ضمن الأنجح في العالم، وليس أدل على ذلك من تجربة باريس سان جيرمان، كما كانت هناك تجربة مميزة أيضًا مع ملقا قبل بروز بعض الأزمات أنهتها سريعًا.

يذكر أن بارما يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الكالتشيو لهذا الموسم برصيد 43 نقطة.

كما تجدر الإشارة إلى أن بارما هو أحد أهم الأندية في تاريخ إيطاليا ودائمًا ما قدم لاعبين من طراز رفيع واستثنائي لعالم كرة القدم.