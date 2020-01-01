رونالدو يدعم طفلة برازيلية بهدية خاصة ورسالة مؤثرة

النجم البرتغالي يواصل مواقفه الإنسانية

لفتة إنسانية مميزة قام بها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، تجاه طفلة برازيلية تعشق ممارسة كرة القدم.

جوليا روسادو، اللاعبة البرازيلية الموهوبة، تعتبر رونالدو من النجوم المفضلين لها، حيث تطمح في التمتع بمسيرة مماثلة في كرة القدم النسائية.

رونالدو قرر تشجيع الطفلة على شغفها نحو اللعبة، بهدية خاصة عبارة عن كرة قدم من إحدى الشركات الشهيرة، وبعث لها برسالة خاصة.

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وقال رونالدو في رسالته:"عزيزتي جوليا، عندما كنت صغيراً في جزيرة صغيرة، الكرة كانت كل شيء بالنسبة لي، والأمر لم يتغير حتى في الملاعب الكبيرة الآن".

وأضاف:"الأمر يشبه الاتصال بالعالم كله، لذلك قررت إرسال هذه الهدية، حاولي التركيز واستمري في محاولاتك نحو النجاح، ويوماً ما يمكنك تحقيق كل أهدافك".

وتابع:"عندما أرى حماسك في التدريبات، والتزامك من أجل التمتع بمستقبل أفضل، يذكرني ذلك بكل ما شعرت به في بداية رحلتي وحتى الآن".

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جوليا ظهرت عليها حالة كبيرة جداً من الدهشة والسعادة، وأعربت عن حبها الشديد لرونالدو وتقديرها لهذه الهدية الثمينة وقالت:"دعنا نلعب كرة القدم بالكثير من الحب".

جدير بالذكر أن رونالدو الذي اعتاد على هذه المواقف الإنسانية، يستعد لحسم لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، في حالة فوز فريقه على أودينيزي بالجولة 35 من البطولة.