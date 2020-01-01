مفاجأة غير سارة في قائمة ريال مدريد أمام سوسييداد

زيدان يلعب قائمة الـ19 لاعباً

استقر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على القائمة المستدعاة لخوض مباراة الغد ضد ريال سوسييداد في موقع ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت أغلب التقارير تُشير لاقتراب البلجيكي إدين هازارد من العودة، خاصة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية من قبل حتى مباراة ديربي مدريد في عطلة نهاية الأسبوع.

مع ذلك، استمر غياب القادم من تشيلسي، بعدم إدراج اسمه في القائمة التي سيعول عليها زيزو في اللقاء المؤهل للمربع الذهبي للكأس.

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كما سيواصل الويلزي جاريث بيل الغياب، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، فيما حافظ خاميس رودريجيز على مكانه في القائمة من جديد.

وشملت قائمة الغائبين بداعي الإصابة الثلاثي كاسيميرو، لوكاس فاسكيز وداني كاربخال.

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وجاءت قائمة الـ19 لاعبًا على هذا النحو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونسو أريولا وألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو وفيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، خاميس رودريجيز وإيسكو

الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور وردريجو جوس.