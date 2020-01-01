مفاجأة.. ريال مدريد يمحو لاوتارو من حساباته ويحدد البديل

لم تكن متوقعة على الإطلاق..

خرج لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر من حسابات إدارة ريال مدريد لدعم مركز المهاجم الصريح، وقرر فلورنتيو بيريز رئيس النادي الملكي، التوجه لخيار بيير أوباميانج لاعب آرسنال لمزاملة كريم بنزيما في هجوم الميرينجي.

وينتهي تعاقد أوباميانج رفقة الجانرز في صيف 2021، وسط وجود محاولات من النادي اللندني لتمديد التعاقد، غير أن الأرجح سيكون رحيل الدولي الجابوني في ظل اهتمام كبار القارة العجوز بالحصول على خدماته.

ريال مدريد يُجابه أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح بعد فشل الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز في إقناع المدرب زيدان بقدراتهما، ليصبح جلب مهاجم رفقة بنزيما أمرًا ملحًا للغاية بالنسبة للمدرب الفرنسي.

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تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية كشف أن لاوتارو مارتينيز يُفضِّل الانضمام إلى برشلونة لا الريال، مما جعل بيريز يُقرر غض الطرف عنه والتوقف عن ملاحقته والبدء في دراسة آلية التعاقد مع أوباميانج.

ولطالما أشار أوباميانج خلال وجوده في بوروسيا دورتموند إلى أنه يحلم بارتداء القميص الأبيض، إلا أن الريال أنذاك لم يكن مهتمًا به لينضم إلى آرسنال في نهاية المطاف، لكن يبدو وأن حلم صاحب الـ31 عامًا قد يصير حقيقة في الصيف المقبل.

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في الوقت الراهن تحاول إدارة الريال التحقق من السعر النهائي للصفقة، والذي لا يتوقع أن يكون كبيرًا بسبب عقده من جهة، وبسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا من جهة أخرى.

أغلب الظن أن أوباميانج سيتخذ قراره النهائي في شهر يونيو، وأن إدارة آرسنال لن تمانع أن تفرط فيه لجلب بعض الأموال إلى الخزانة التي ستبدأ في المعاناة قريبًا بسبب توقف النشاط على خلفية تفشي فيروس كورونا، على أن يكون سعر الصفقة 50 مليون يورو فقط.

ومن الجدير بالذكر هنا أن أوباميانج هو أحد الخيارات التي تضعها إدارة برشلونة تحسبًا لفشل صفقة لاوتارو، غير أنه ومؤخرًا برزت تقارير عن أن الخطة ب ستكون التوجه إلى ألكسندر إسحاق، لاعب ريال سوسييداد، وليس المهاجم الجابوني.

كما تجدر الإشارة إلى أن سبورت أكدت وجود مفاوضات من مسؤولي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وإنتر للظفر به، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعره المتوقع إلى حد ما.

