مباشر | آخر أيام الانتقالات .. مراوغة مدريد ونشاط برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 31 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية!

يغلق اليوم سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبيرة وتنتهي الأخبار والآشاعات ويختفي صوت أخبار الميركاتو لعدة أسابيع على الأقل.

سوق الانتقالات الحالي كان جنونيًا بكل تأكيد بعد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وعودة كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد.

في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات سننقل لكم بثًا مباشرًا لأهم أحداث اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، لنرى إذا كان كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد، وإذا ما كان برشلونة سيضم صفقة جديدة.

النافذة ستغلق بشكل رسمي في الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وإلى ذلك الحين كل شيء ممكن.

فيما يلي نقل مباشر لليوم:

11:53

بيانيتش: أتمنى العودة إلى يوفنتوس

أكد ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الحالي لأحد الجماهير على حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام"، رغبته في العودة إلى صفوف يوفنتوس.

وكان أحد الجماهير قد سأل بيانيتش عن عودته إلى يوفنتوس، فرد عليه البوسني وكتب: "أتمنى ذلك".

11:44

كافاني معروض على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد معروض حاليًا على برشلونة في سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب لا يمانع الرحيل بعد قدوم كريستيانو رونالدو، لكن برشلونة متردد بسبب راتبه العالي.

11:31

ليفربول يصارع توتنهام على صفقة يوم الانتقالات الأخير

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، فنادي ليفربول يحاول الحصول على خدمات اللاعب ميكيل دامسجارد من صفوف سامبدوريا.

الصحيفة ذكرت أن توتنهام يصارع الريدز على الصفقة في آخر أيام الانتقالات، في محاولة أخيرة لدعم صفوف الفريقين.

11:13

رسميًا .. دانييل جيمس ينضم لصفوف ليدز

حسم نادي ليدز بشكل رسمي صفقة اللاعب دانييل جيمس من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات الماضية.

جاء هذا بعد أن وقع الفريقين عقود انضمام اللاعب بشكل نهائي لليدز، في ظل تناثر أنباء عن أن إيفرتون كان مهتمًا بضمه.

10:59

بوتش لا يفكر في الرحيل عن برشلونة

بالرغم من تصريحات رونالد كومان حول تقليص دوره في الفريق، يرفض ريكي بوتش فكرة الرحيل عن برشلونة نهائيًا.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب يريد القتال على مكانه في الفريق.

10:44

إشبيلية يطلب 70 مليون يورو من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن طلبات نادي إشبيلية المادية من أجل ترك لاعبهم جول كوندي يرحل لصفوف تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يطلب الحصول على 70 مليون يورو.

10:34

رسالة يوفنتوس إلى رونالدو

نشر نادي يوفنتوس تأكيده على رحيل كريستيانو رونالدو عبر موقعه الرسمي، ونشر معه رسالة وداع للنجم البرتغالي.

وكتب يوفنتوس: "تلك اللحظات التي لا تنسى من الممكن أن نتحدث عنها طويلًا لكن ذلك لن يساعد، لأن كل شخص يملك الذكرى الخاصة به معك، اليوم تلك الرابطة بيننا انتهت لكن ما كتبه التاريخ سيبقى للأبد، لقد كانت رحلة مذهلة".

10:22

توتنهام يحسم صفقة إيمرسون

بحسب ما أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو فقد نجح توتنهام في حسم صفقة اللاعب إيمرسون لصالحه مقابل 30 مليون يورو شاملة المتغيرات.

اللاعب سيخضع للكشف الطبي اليوم وسيحصل ريال بيتيس على 5 مليون يورو قيمة إعادة بيع البرازيلي.

10:14

رسميًا .. يوفنتوس يعلن عودة مويس كين

أعلن يوفنتوس عن نجاحه في استعادة مويس كين لمدة عامين على سبيل الإعارة مقابل سبعة ملايين يورو.

النادي سيتوجب عليه شراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة مقابل 28 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متغيرات.

10:07

برشلونة يطلب استعارة جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد

بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا" فنادي برشلونة قد طلب الحصول على خدمات البرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

يأتي هذا بعدما أمن النادي عدة ملايين من اليوروهات بعد رحيل إيلاش موريبا وإيمرسون عن صفوفه.

10:05

خاص | ريال مدريد في محادثات لضم كامافينجا

علم جول أن ريال مدريد دخل مفاوضات جادة مع رين الفرنسي في الساعات الأخيرة لضم اللاعب إدواردو كامافينجا لصفوف.

الفريقين تقدما للغاية في المفاوضات ومن المفترض أن تحسم الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة مقابل حوالي 30 مليون يورو.

المزيد من التفاصيل بعد قليل..

10:00

ريال مدريد يراوغ باريس سان جيرمان

ذكرت مصادر عديدة أن ريال مدريد يراوغ فيما يتعلق إنهاء اهتمامه ومفاوضات ضم كيليان مبابي لصفوفه هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر محمد الكعبي، أحد أول من تحدثوا عن انتقال ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان.

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