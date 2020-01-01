مفاجأة.. خاميس رودريجيز رحل عن ريال مدريد مجانًا

ليس بأموال طائلة كما سبق الحديث..

تأكد مغادرة خاميس رودريجيز لريال مدريد باتجاه إيفرتون هذا الصيف مجانًا، وذلك حسبما أكد نادي بانفيلد الأرجنتيني في بيانٍ رسمي مساء الخميس.

وكانت التقارير الواردة من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن الدولي الكولومبي وصل إلى التوفيز مقابل ما يصل إلى 25 مليون يورو.

لذلك فقد عزم بانفيلد البحث في الأمر ليتحصل على نسبته من البيع وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، واتضح له أن إيفرتون لم يدفع أي شيء نظير اقتناء خاميس.

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النادي الأرجنتيني كتب في بيان رسمي "بعد سماع نبأ انتقال خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد، والانتباه إلى لوائح فيفا، أجرى النادي مشاورات لمعرفة ما إن كان بإمكاننا جمع الأموال من خلال آلية التضامن".

كما أضاف "بالرغم من التقارير الصحفية التي تقول أن الانتقال كان مقابل قيمة مادية، وهو الوضع الذي كان ليستفيد منه بانفيلد نظرًا لمساهمته في تدريب اللاعب، لكن الوضع على أرض الواقع لم يكن كذلك".

وأتم "لسوء الحظ انتقل خاميس من ريال مدريد إلى إيفرتون مجانًا، لذلك لا توجد لنا أموال مستحقة، تمت الصفقة كما ولو أن اللاعب بدون نادٍ، وقمنا بالتواصل مع الناديين وتأكدنا من الأمر".

وشارك خاميس في أول مباراة لإيفرتون هذا الموسم أمام توتنهام، حيث ظهر بصورة جذبت الأضواء إليه خلال فوز كتيبة كارلو أنشيلوتي على كتيبة جوزيه مورينيو بهدف نظيف.

يذكر أن خاميس رودريجيز لعب في صفوف بانفيلد بين عامي 2008 و2010 ثم انتقل إلى بورتو نظير 7 مليون يورو، ومنه إلى موناكو نظير 45 مليون يورو قبل أن يصل إلى ريال مدريد صيف 2014 نظير 75 مليون يورو.