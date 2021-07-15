مع رحيل راموس ومن قبل رونالدو.. ظهور ورطة لم تكن في حسبان ريال مدريد

ريال مدريد يفقد هدافين الفريق

مند رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن صفوف فريق ريال مدريد، وأصبح الفريق يعاني من انخفاض معدل التهديف ومع رحيل راموس ستزداد الأمور سوءًا.

رحل الإسباني سيرخيو راموس عن صفوف الفريق الملكي بعد انتهاء عقده ورفض الإدارة تمديد التعاقد لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

كيف ظهرت المعضلة؟

في موسم 2018-19 أي بعد رحيل كريستيانو، بدأ ريال مدريد يعانى من مشكلة التهديف تحت قيادة لوبيتيجي آنذاك ثم تفاقمت في فترة ولاية زيدان الثانية.

ومع رحيل راموس يبدو أن أنشيلوتي سيرث تلك المشكلة بعد أن خسر الفريق، ثاني أفضل هداف له في موسمين من المواسم الثلاثة الأخيرة.

ما هو حل أنشيلوتي للتخلص من تلك المشكلة؟

سيكون لدى سوق الانتقالات بعض الحلول، قد يجد ريال مدريد ضالته في استقطاب أحد هدافين الدوريات الكبرى.

ففي فرنسا، لايزال كيليان مبابي، يرفض تمديد عقده مع الفريق الباريسي ومن جانبه سان جيرمان قد يضطر إلى بيعه، خوفًا من رحيله مجانًا الموسم المقبل.

أما بالنسبة للبوندسليجا، مهاجم بايرن ميونخ، ليفاندوفسكي لايزال على قيد الحياة وأبدى رغبته أكثر من مرة للذهاب إلى مدريد.

بينما النرويجي هالاند يعتبر انتقاله إلى ريال مدريد بمثابة حلمه الأكبر، ووفقًا لتقارير ألمانية فإن الشرط جزائي في عقد هالاند سيُفعّل بداية من الصيف المقبل ويسمح له بالرحيل مقابل 75 إلى 100 مليون يورو.

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