ريال مدريد يُبرر تسجيلات بيريز الكارثية بـ"رفضه للابتزاز"!

موقف غريب بعض الشيء..

أرجعت مصادر صحفية التسريبات المنشورة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى رفضه "ابتزاز" الصحفي الذي فجّر هذه القضية في وقت سابق.

واحتوت تسريبات بيريز الأخيرة على هجوم منه على أسطورتي النادي، إيكر كاسياس وراؤول، كما هاجم كريستيانو رونالدو ومدربه السابق جوزيه مورينيو.

رجل الأعمال الإسباني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الفعلة، حيث سيتجه إلى القضاء الإسباني لمقاضاة الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان وصحيفته بسبب تلك التسريبات.

ووفقًا لما قيل في الإعلام الإسباني بالساعات الماضية، فإن الصحفي أبيلان طلب من ريال مدريد 10 ملايين يورو لعدم نشر التسريبات.

تسريبات بيريز تستمر.. رئيس ريال مدريد: "رونالدو غبي ومورينيو أحمق"

وتوجه أبيلان على وجه التحديد إلى نائب بيريز في رئاسة النادي الملكي، إدواردو فيرنانديز دي بلاس، حيث التقى به في أحد مطاعم العاصمة وأبلغه بطلباته المادية.

لكن رد دي بلاس بعد العودة لبيريز كان واضحًا.. الرئيس وكذلك ريال مدريد لا يقبلان الابتزاز.

نتيجة لذلك، لم يتردد الصحفي في نشر تلك التسريبات التي تعود إلى الفترة بين 2007 و 2012، ويظهر بيريز فيها مهاجمًا لرموز هامة في تاريخ الريال مثل فيستني ديل بوسكي.

الجدير بالذكر أن بيريز قد خرج إلى الإعلام واعتبر أن نشر هذه التسريبات أتى في المقام الأول بسبب موقفه المؤيد لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.