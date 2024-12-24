مهاجم أم جناح بدلًا من تاليسكا في النصر؟ .. إجابة واضحة لكن الخوف من رونالدو يمنع البعض عن قولها!

الجناح البرازيلي أصبح عمليًا خارج النادي السعودي، فمن يخلفه؟

لم يعد النقاش في البيت النصراوي عن مستقبل أندرسون تاليسكا، فقد حُسم أمر خروجه بالفعل والأمر قد يُعلن رسميًا خلال الساعات أو الأيام القادمة بحد أقصى، ولذا تحول الحديث إلى بديل الجناح البرازيلي وهل يجب أن يكون جناحًا أم مهاجمًا؟

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النصر هجوميًا يعتمد إلى حد كبير على كريستيانو رونالدو، فقد أحرز من يقل قليلًا عن نصف أهداف الفريق في دوري روشن السعودي، 10 من إجمالي 25، فيما كان نصيب تاليسكا 6 أهداف وساديو ماني، الضلع الثالث في مثلث الهجوم، 3 أهداف فقط رغم أنه الأكثر لعبًا بين الثلاثي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يمتلك هجومًا جيدًا، لكنه لا يُقارن أبدًا، حتى على المستوى الرقمي، بالهلال والاتحاد، فارسي الصدارة، إذ في رصيد الأول 32 هدفًا والثاني 34، ويُمكن القول أن الهجوم لا الدفاع هو سر تفوق الفريقين وتراجع العالمي هذا الموسم.

نعود للسؤال الرئيسي .. هل يحتاج النصر لمهاجم أم جناح ليلعب بدلًا من تاليسكا؟ دعوني أعود معكم إلى مقال كتبته الموسم الماضي عن توظيف ساديو ماني في فترة لويس كاسترو، وكيف أن الأرقام تؤكد تفوق اللاعب وزيادة خطورته على مرمى الخصوم عند اللعب في الجناح الأيمن لا الأيسر.

هذا يعني أن بديل تاليسكا موجود فعلًا في الفريق العاصمي، وهو السنغالي ماني الذي يمتلك جودة كبيرة ظهرت بوضوح خلال بعض مباريات الموسم، شيء من الثقة وشيء من التوظيف السليم داخل الملعب كفيل بضمان ظهور تلك الجودة في جميع المباريات.

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انتقال ماني للجانب الأيمن من الهجوم سيمنح النصر ميزة إضافية هي الاستفادة من جناحه السعودي عبد الرحمن غريب، والذي قدم أداءً جيدًا كلما شارك، لماذا لا يكون هو سالم الدوسري النصر؟ أي لماذا لا يستفيد ستيفانو بيولي من لاعب محلي في تلك الخانة ويُوفر اللاعب الأجنبي لخانة أخرى في الوسط أم الدفاع؟ غريب أثبت موهبته مرارًا وتكرارًا ولا يحتاج سوى الثقة وفرص اللعب.

نعود لمحور المقال، من يجلب النصر بديلًا لتاليسكا؟ الإجابة واضحة صراحة ولا تحتاج إلى اجتهادات كبيرة لكن ربما الخوف والقلق من غضب واستياء رونالدو يجعل البعض يُحاول المراوغة في منح الإجابة الصحيحة وهي مهاجم!

النصر دون شك بحاجة إلى مهاجم هداف قناص يُجيد التسجيل من أنصاف الفرص، باختصار قد نقول أنه بحاجة إلى ألكسندر ميتروفيتش خاص به! جميع النصراويين قبل غيرهم يعترفون بتأثير المهاجم الصربي الهائل على نتائج الهلال منذ انضم له، وحالة كريم بنزيما في الاتحاد خير مثال على أهمية وجود مهاجم قوي في الفريق.

المهاجم الفرنسي حين كان متراجعًا ورغم وجود عبد الرزاق حمدالله وجهده الكبير إلا أن الاتحاد لم يستطع المنافسة بجدية على اللقب، لكن الأمر اختلف تمامًا مع صحوة بنزيما وقيادته لهجوم العميد بنجاح كبير هذا الموسم .. أصبح الفريق في الصدارة!

النصر يمتلك آلة هجومية جيدة جدًا وقادرة على صناعة الفرص بمختلف الوسائل، التمريرات العرضية والبينية والطولية والمراوغات والألعاب الجماعية والكرات الثابتة، لكن ما ينقص مهاجم يُترجم كل هذا إلى أهداف، مهاجم يُجيد التمركز في منطقة الجزاء واللعب بين المدافعين والهروب من رقابتهم والأهم يمتلك لمسة أخيرة قاتلة لا تُخطئ أبدًا.

الأرقام تؤكد هذا الحديث، كيف؟ النصر هو الفريق الثاني في قائمة الأكثر إهدارًا للفرص المحققة برصيد 30 فرصة ولا يتفوق عليه سوى الهلال بـ31، لكن الفارق أن نسبة تحويل الفرص المحققة إلى أهداف للهلال هي 44% فيما للنصر 39%، للعلم فقط أنها 52% للاتحاد وهو الأعلى بجانب الخليج.

قد يقول قائل هنا، النصر يمتلك رونالدو! هداف الفريق الأول وثالث هدافي دوري روشن ... نعم، لا أحد يستطيع التشكيك في موهبة وقدرات النجم البرتغالي لكن هل يستطيع أحد أن يُشكك في حقيقة أنه يقترب من عامه الـ40؟ وحقيقة أن الجسد يكبر ويضعف؟ رونالدو كان هدافًا عظيمًا لكنه الآن مهاجم جيد جدًا يستطيع اللعب في بعض المباريات أو القيام ببعض الأدوار، لكن وجوده لا يمنع أبدًا حقيقة حاجة النصر لمهاجم حقيقي في الأمام، وحديثنا هذا لا يُقلل أبدًا من نجم ريال مدريد سابقًا ولا من دوره مع العالمي ولا قدراته الخاصة في منطقة الجزاء.

رونالدو مع بيولي يلعب كثيرًا خارج منطقة الجزاء، يستغله المدرب لإثارة الفوضى في دفاع الخصم وهو ناجح في ذلك، لكن المشكلة أن زملاءه لا يستغلون الأمر جيدًا ويُواصلون إهدار الفرص .. لو كان بجانبه مهاجم قوي لاستغله جيدًا كما كان هو يُجيد تمامًا استغلال وجود بنزيما بجانبه في ريال مدريد.

النصر قادر على أن يلعب بنجمه الأهم وبجانبه مهاجم آخر قناص يتحرك داخل المنطقة، ربما يتحرك رونالدو للجانب الأيمن أو يعود للخلف قليلًا أو يتحرك حول المهاجم ليستفيد كل منهما من الآخر، ربما طريقة لعب 4-4-2 أو 4-3-1-2 تكون صالحة لهما معًا، ولكن حتى لو لا يصلح وجودهما معًا، فالمهاجم الحقيقي أولوية على وجود رونالدو في خانة رأس الحربة لأنه هنا لا يُقدم للفريق الجودة والإنتاجية المطلوبة كمهاجم.

لن نتطرق لخيارات النصر في الهجوم، فهي عديدة ومتنوعة، وعلى الإدارة اختيار المهاجم المناسب لطريقة اللعب والمضمون دخوله المنظومة الجماعية بسهولة، لأن لا وقت لدى الفريق ليُهدره في تجارب فاشلة، والأهم ألا تذهب الإدارة لخيار مهاجم عادي يرضى بالجلوس بديلًا للدون، فالفريق بحاجة إلى مهاجم كبير يلعب أساسيًا.