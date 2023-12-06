"يجب إيقاف عبث ماني فورًا" .. فهل يملك لويس كاسترو شجاعة ماتياس يايسله؟

مدرب الأهلي كان شجاعًا وجريئًا في قراره على أرض الملعب

SHAHID

لم يُسجل ساديو ماني مهاجم النصر أي هدف في دوري روشن السعودي منذ 22 سبتمبر الماضي، وآخر هدف له بشكل عام كان في الـ24 من أكتوبر الماضي أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا، وخلال تلك الفترة لعب السنغالي غالبًا في خانة الجناح المهاجم الأيسر.

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نعود قليلًا للخلف في الموسم، نجد أن ماني لعب أمام الفتح والشباب والحزم والرائد في خانة الجناح الأيمن نتيجة غياب تاليسكا، والحصيلة كانت 5 أهداف وقد سجل في جميع المباريات الأربعة.

تتويج ذلك الأداء السلبي للمهاجم السنغالي في خانة الظهير الأيسر كانت في مواجهة الديربي الأخيرة أمام الهلال، حين ظهر عاجزًا تمامًا أمام سعود عبد الحميد وقد كان المحطة التي توقفت عندها هجمات النصر كثيرًا، ذلك لأنه دومًا ما يستلم الكرة ويُحاول تكرر نفس اللعبة بالدخول عرضيًا لداخل الملعب في منطقة الجزاء لمحاولة التسديد أو التمرير للخلف أو محاولة الحصول على ركلة جزاء ... ودومًا كان يفشل ويخضع لتفوق أحد مدافعي الهلال.

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النصر في تلك المباراة كان بحاجة لجناح حقيقي وليس مقلوبًا، ليخترق في الجانب الأيسر ويُمرر التمريرة العرضية المعتادة السهلة، وقد قام عبد الرحمن غريب بهذا الدور دومًا ونجح به تمامًا.

لويس كاسترو بحاجة لأن يكون شجاعًا وجريئًا ويتخذ قرارًا بإيقاف "عبث" ماني في الجانب الأيسر من الهجوم، إما بنقله لليمين ووضع تاليسكا في العمق مع إعادة أوتافيو لوسط الملعب، أو بوضعه على دكة البدلاء قليلًا مثلما فعل ماتياس يايسله مع روبيرتو فيرمينو في الأهلي، إذ جعله بديلًا ومنح الثقة للسعودي فراس البريكان.

غريب يمتلك من الموهبة والقدرات ما يجعله قادرًا على خلق جبهة يسرى قوية للنصر في الهجوم، خاصة أنه يستطيع توفير عدد من التمريرات العرضية للمهاجم كريستيانو رونالدو والجناح الأيمن المتقدم لدخل المنطقة، تاليسكا، بجانب استطاعته تنفيذ ما يقوم به ماني من الدخول للعمق والمراوغة والتسديد على المرمى.

لا يُنكر أحد أن ماني مهاجم ثقيل يمتلك قدرات كبيرة لكنه لا يُقدم حاليًا المستوى المطلوب بجانب أن هناك من يستطيع تقديم الأفضل في نفس مركزه، والمنطق الكروي والعدل ومبدأ التنافسية يحتم على كاسترو منح الفرصة لغريب حاليًا ليلعب ويُثبت قدراته .. تلك فرصة يستحقها الجناح السعودي، فهل يمتلك المدرب البرتغالي الشجاعة ليمنحها له؟

SHAHID