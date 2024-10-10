"معلومات كاذبة وخبيثة".. ريال مدريد يرد في بيان رسمي على جيران سانتياجو برنابيو!

القضية تتصاعد بين الطرفين..

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا حول قضية الضوضاء وترخيص ملعب سانتياجو برنابيو التي باتت سجالًا قانونيًا بين النادي وجيران الملعب.

وهناك منظمة تشكلت تدعى "رابطة الأحياء المتأثرة بالبرنابيو" والتي باتت تشكل التحركات القضائية تجاه شكوى ملعب سانتياجو برنابيو إلى مجلس مدينة مدريد.

ونشر ريال مدريد بيانًا وصف فيه آخر معلومات صدرت حول القضية من الرابطة المذكورة بأنها معلومات "كاذبة" وذلك فيما يتعلق بانتهاء تراخيص سانتياجو برنابيو كمنشأة جاهزة لاستقبال الأحداث من نوع مباريات كرة القدم والحفلات بمختلف أنواعها منذ عام 2001.

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وجاء في بيان ريال مدريد أن النادي "حصل على الترخيص البلدي المناسب للنشاط والتشغيل والذي يغطي بشكل كامل إقامة الأحداث الرياضية في ملعب سانتياجو برنابيو".

كما أكد بيان النادي أنه "ليس صحيحًا على الإطلاق أن ريال مدريد يمارس أو مارس نشاطه الرياضي بموجب ترخيص منتهي الصلاحية، كما أنه ليس صحيحًا أن هذا الترخيص قد تم استخدامه من قبل أطراف ثالثة بشكل مضلل أمام أي جهة".

وأشار البيان إلى أن ريال مدريد "يعمل بشكل نشط مع مجتمع ومجلس مدينة مدريد من أجل الاستدامة والتعايش والاحترام الكامل ليس فقط للقانون وإنما للبيئة أيضًا".

كما عاد ريال مدريد في نهاية بيانه ليؤكد أن الرابطة المذكورة "تنقل بشكل خبيث وعن عمد إلى الهيئات القضائية والرأي العام، المعلومات التي تتعارض بشكل قاطع مع الحقيقة".