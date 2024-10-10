ملعب سانتياجو برنابيو يثير نزاعًا قضائيًا في العاصمة الإسبانية

لا تزال القضية الدائرة بين نادي ريال مدريد وجيران ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بفريق الكرة مشتعلة بشكل كبير، بعدما جدد الجيران دعواتهم لإيقاف المباريات داخل الملعب نظرًا للضوضاء المنبعثة منه.

ما جد أيضًا هو إرسالهم رسالة للقاضي المكلف بالتحقيق في القضية، بشكل جماعي، يؤكدون فيها أن ترخيص الملعب كمنشأة لمزاولة كرة القدم قد انتهي في عام 2001 وأنه منذ ذلك التوقيت لا يجوز لريال مدريد قانونًا استخدام الملعب كمكان للتجمعات الكبرى سواء مباريات كرة القدم أو الحفلات.

صحيفة "الكونفدينسيال" الإسبانية، أكدت أن أصحاب الشكوى طلبوا نسخة من الترخيص في معركتهم القانونية ضد مجلس مدينة مدريد، وضد نادي الريال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد أبلغوا القاضي في رسالتهم أيضًا أن الرخصة الحالية هي التي استخدمت للحصول على رخصة بناء لتجديد الملعب، وهو ما يمثل "خداعًا لمجتمع مدريد" على حد تعبير الأهالي الغاضبين من "استغلال رخصة تشغيل غير صالحة" لإقامة هذه المناسبات.

وكان جيران ملعب سانتياجو برنابيو قد دفعوا النادي في وقت سابق من الصيف الماضي لتأجيل 3 حفلات لفرق غنائية بسبب مشاكل الضوضاء واللوائح.