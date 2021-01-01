معضلة إلغاء الدوري وحل وحيد وإنذار قادم .. الكرة المصرية إلى أين؟

أزمة كبيرة تواجه الكرة المصرية في الوقت الحالي

فترة حاسمة للكرة المصرية خلال منتصف العام بسبب تكدس المباريات بعد تفشي فيروس كورونا خلال الموسم الماضي مما أجل بعض اللقاءات، واستئنافه مرة أخرى، مما أدى لتأخير موعد انتهاء الموسم الماضي وتأخر انطلاق الحالي، وتسبب في هذه المعضلة التي تواجهها الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

استكمال الموسم الحالي، مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية، كأس مصر، معسكر المنتخب المصري الأولمبي، معسكرات المنتخب الأول من أجل منافسات تصفيات كأس العالم، وموعد انطلاق الموسم الجديد مع وجود في نهاية العام كأس العرب للمنتخبات، وفي عام 2022 سيكون هناك كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وكأس العالم 2022 بقطر، فما الحل أمام الكرة المصرية؟

معضلة كبيرة؟ .. نعم .. أزمة أمام المسؤولين عن كرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث من الصعب التعامل مع هذا الموقف بسبب عدة عوامل، سنرصدها لكم خلال السطور التالية من أجل مرور الفترة بنجاح للجميع.

فترات التوقف

في الموسم الحالي سيجد الدوري المصري عدة توقفات أبرزها هي مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي ستقام في شهر يوليو المقبل، حيث سقط الفراعنة في مجموعة الموت مع كلًا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهو ما يزيد انشغال بال الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب برغبته في التجهيز جيدًا.

هذا لن يكون التوقف الوحيد، بل هناك توقفات دولية للمنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2022، حيث سيكون هناك جولتين أمام أنجولا والجابون في النصف الأول من يونيو من العام الجاري، بالإضافة إلى جولتين في بداية سبتمبر - الشهر الذي أكد أحمد مجاهد أن الدوري سينتهي خلاله - بالإضافة إلى جولتين في النصف الأول من أكتوبر وهو ما يزيد معضلة الكرة المصرية.

هل تتخلى الأندية عن نجومها؟

بعض الأصوات التي تتعالى مؤخرًا أن قد يقرر اتحاد الكرة المصري في استمرار منافسات الدوري المصري الممتاز، أثناء منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة بمشاركة الفراعنة، ولكن هناك صعوبات ستواجه هذا القرار حال تنفيذه، أبرزها هي أن هناك نجوم من المنتخب يلعبوا مع أندية الدوري الممتاز وأبرزهم هم:

رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال في بيراميدز، أحمد أبو الفتوح ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور من الزمالك، وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر من الأهلي، ومحمد صبحي وعمار حمدي من الاتحاد السكندري، وأكثر من عنصر مؤثر في فريق الجونة على رأسهم محمود الجزار والعربي بدر، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان من أبرز حراس الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وأحمد ياسر ريان من سيراميكا كليو باترا، فهل يتخلى الأندية عن هؤلاء اللاعبين خلال الأولمبياد .. واضح أنه من الصعب قبول هذا.

موقف الشناوي

الكثير من التقارير أكدت خلال الفترة الماضية أن محمد الشناوي أول اللاعبين الكبار الذين استقر عليهم شوقي غريب المدير الفني للأولمبي المصري للانضمام له في الأولمبياد، حيث أشارت أيضًَا إلى أن الثنائي الآخر هو أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

فهل يتخلى الأهلي عن الشناوي خلال فترة الأولمبياد في حال استكمال الدوري خلالها؟ .. هل يتخلى شوقي غريب عن فكرة تواجد حارس بقيمة الشناوي في المنتخب الأولمبي خلال المنافسات؟ فنجد أن صعب تطبيق أحد الخيارين.

الموسم القادم .. إنذار

في حالة إيقاف الموسم الحالي خلال التوقفات الماضية بالإضافة إلى توقفات مشاركة كلًا من الأهلي وبيراميدز إفريقيًا، سيكون من الصعب إنهاء الموسم خلال شهر سبتمبر بوجود بطولات كبرى في العام المقبل، والبطولة المستحدثة كأس العرب التي ستقام في الفترة من 1 ديسمبر من العام الجاري حتى يوم 18 من نفس الشهر، وكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون الذي نجح الفراعنة الكبار في التأهل إليها مؤخرًا.

وفي حالة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر سيزيد هذا من فترة التوقفات في الموسم المقبل، بالإضافة إلى إقامة كأس العالم العسكري في مصر خلال النسخة المقبلة وانشغال بعض الملاعب المصرية بإقامة المباريات عليها.

إلغاء الموسم ومبدأ الجدارة .. ما الحل؟

الكثير من الأصوات تتعالى خلال الفترة الماضية بإلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، من أجل إراحة اللاعبين والأندية وخوض اللاعبين الدوليين مبارياتهم رفقة المنتخبات المختلفة، وانطلاق الموسم الجديد في وقت مبكر من أجل تنظيم الوقت قبل النسخة المقبلة 2021 - 2022 التي ستواجه أيضًا ضغط مباريات من مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية والتوقفات الدولية.

إلغاء الموسم سيكون حلًا بالفعل وسينقذ الأندية المصرية للتكدس في المباريات لسنوات عدة وليس الموسم المقبل فقط، وهل بالفعل سيطبق مبدأ الجدارة في حال قرار من اتحاد الكرة بإلغاء الموسم، حيث ينص على إهداء اللقب لمتصدر البطولة في حال تخطي عدد مباريات الدور الأول من الموسم.