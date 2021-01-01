قرعة أولمبياد طوكيو .. مجموعة نارية لمصر والسعودية

المباريات تنطلق في أواخر يوليو المقبل

اُجريت صباح اليوم الأربعاء، قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والتي يشارك بها منتخبان عربيان هما مصر والسعودية.

الفراعنة بقيادة شوقي غريب، تأهلوا للأولمبياد في نوفمبر 2019، بعد الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي توجوا بلقبها بعد الفوز أمام كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد.

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أما الأخضر بقيادة سعد الشهري، فقد وصل للأولمبياد في يناير 2020، بعد الوصول لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، لكنهم خسروا اللقب بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد.

القرعة أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

أما الأخضر السعودي للشباب فقد وقع بالمجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

أما المجموعة الأولى فتضم: اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك وفرنسا.

والمجموعة الثانية: نيوزيلاندا، كوريا الجنوبية، هندوراس ورومانيا.

ومن المقرر أن تبدأ كتيبة شوقي غريب مواجهاتها بملاقاة إسبانيا في 22 يوليو، ثم الأرجنتين في يوم 25، وأخيرًا أستراليا في يوم 28 من الشهر ذاته.

أما كتيبة سعد الشهري فتبدأ المنافسات بمواجهة كوت ديفوار يوم 22 يوليو، ثم ألمانيا يوم 25، ثم البرازيل في يوم 28.