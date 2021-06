معركة سوشال ميديا تشتعل بين صديقة رونالدو وياسمين صبري!

معركة بين جورجينا وياسمين صبري

نشرت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تتهم فيها الفنانة المصرية ياسمين صبري، بتقليدها في المظهر والملابس.

بسبب أوجه التشابه والتطابق بين السيدتين فى المظهر العام والملابس تم وجيه اللوم أكثر من مرة لياسمين صبرى بتقليد عارضة الأزياء العالمية.

خناقة سوشال ميديا

خلال الساعات الماضية ظهرت صفحة يقال إنها منسوبة لجورجينا على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" أو بمعنى أصح صفحة مزيفة تنشر صورة لها ومكتوب عليها BE YOUR SELF NOT ME “ كونى نفسك وليس أنا" مع الإشارة للفنانة ياسمين صبرى.

وفي المقابل ظهرت صفحة أخرى يقال انها منسوبة للفنانة ياسمين صبرى، تنشر تعليق ردًا على الصورة "أنا لا أتنافس مع أى شخص" في إشارة لجورجينا ونفى لأى محاولات لتقليدها.

نفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري عبر "انستجرام" علاقتها بالصفحة الموثقة المنسوبة إليها وقالت أن ليس لها أي حسابات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأفادت مصادر بأن الصفحة المنسوبة لجورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو غير حقيقية، الأمر الذى يجعل الخناقة مشكوك فيها.

